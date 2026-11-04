Țeapa reducerilor de Black Friday poate fi evitată! Trucul prin care verifici dacă un produs chiar este mai ieftin

Țeapa reducerilor de Black Friday poate fi evitată! Trucul prin care verifici dacă un produs chiar este mai ieftin
Sursa foto: Pexels
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Black Friday se apropie, iar magazinele au început deja să pregătească ofertele pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente de shopping ale anului. De la telefoane și laptopuri până la televizoare, electrocasnice, articole vestimentare și produse pentru locuință, cumpărătorii sunt atrași de procentele mari afișate pe site-urile retailerilor. Cu toate acestea, o reducere de 40% sau 50% nu garantează că produsul poate fi achiziționat la cel mai bun preț. Există câteva lucruri pe care consumatorii ar trebui să le verifice înainte de a finaliza o comandă, pentru a evita cheltuielile inutile.

Prețul afișat înainte de reducere poate face diferența

Unul dintre cele mai importante aspecte de urmărit în perioada promoțiilor este prețul de referință utilizat de comerciant. Potrivit legislației privind reducerile, prețul anterior trebuie să fie, în general, cel mai mic preț practicat de vânzător în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea discountului.

De exemplu, dacă un laptop este afișat la 3.000 de lei, cu un preț inițial de 4.500 de lei, diferența poate părea considerabilă. Totuși, dacă în urmă cu câteva săptămâni același produs putea fi cumpărat cu 3.100 de lei, avantajul real al ofertei este mult mai mic decât sugerează procentul afișat. Din acest motiv, verificarea prețului anterior este un pas esențial înainte de orice achiziție.

Cum poți afla dacă produsul a fost mai ieftin în trecut

Pe lângă informațiile afișate de comercianți, cumpărătorii pot consulta platforme specializate în monitorizarea prețurilor. Acestea oferă grafice și date despre evoluția costului unui produs, uneori pe parcursul mai multor luni.

O asemenea verificare poate scoate la iveală situații în care prețul a crescut înainte de campania promoțională sau în care produsul a mai beneficiat de reduceri similare în alte perioade ale anului.

Pentru produsele cu valoare ridicată, precum telefoanele de ultimă generație, laptopurile sau aparatele electrocasnice, analiza istoricului poate face diferența între o achiziție avantajoasă și una făcută în grabă.

Atenție la diferențele dintre produsele aparent identice

Înainte de a cumpăra un produs aflat la promoție, este important să verifici dacă acesta este disponibil și la alte magazine, la un preț mai mic.

Comparația trebuie realizată pentru aceeași variantă, nu doar pentru produse care au denumiri asemănătoare. În cazul telefoanelor și laptopurilor, de exemplu, pot exista diferențe privind memoria, capacitatea de stocare, configurația sau anul lansării. Aceste detalii pot influența semnificativ prețul.

De asemenea, trebuie luate în calcul cheltuielile suplimentare. Transportul, taxele de livrare sau alte costuri asociate comenzii pot schimba oferta care pare inițial cea mai avantajoasă.

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