Un apartament de 29 mp a ajuns să coste 100.000 de euro! Orașul din România în care prețurile îi lasă fără cuvinte pe cumpărători

Prețurile apartamentelor din România diferă considerabil de la un oraș la altul. Cu un buget de 100.000 de euro, un cumpărător își poate permite aproximativ 29 de metri pătrați în Cluj-Napoca, în timp ce în Petroșani aceeași sumă corespunde unei locuințe de peste 135 de metri pătrați, potrivit unei analize a pieței imobiliare.

Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe din România pentru cei care vor să cumpere o locuință. Diferențele față de alte localități sunt considerabile, atât în privința prețului pe metru pătrat, cât și a suprafeței care poate fi achiziționată cu aceeași sumă.

Cât costă un apartament în Cluj-Napoca

Potrivit unei analize realizate de VDI.ro, Cluj-Napoca are cel mai ridicat preț mediu solicitat pentru apartamentele cu două camere, de 3.419 euro pe metru pătrat.

La acest nivel, un buget de 100.000 de euro ar permite achiziționarea unei suprafețe de aproximativ 29,2 metri pătrați.

La polul opus se află Petroșani, unde prețul mediu cerut este de 736 de euro pe metru pătrat. Astfel, aceeași sumă ar corespunde unei suprafețe de aproximativ 135,9 metri pătrați, de peste patru ori mai mare decât în Cluj-Napoca.

Diferențe importante există și față de Capitală. În București, prețul mediu solicitat pentru un apartament cu două camere este de 2.141 de euro pe metru pătrat, cu aproximativ 37% mai mic decât în Cluj-Napoca.

Care sunt cele mai scumpe cartiere din România

Deși Cluj-Napoca conduce clasamentul orașelor, cele mai scumpe cartiere analizate se află în București.

Pe primul loc se situează Herăstrău, unde proprietarii și agențiile cer, în medie, 4.957 de euro pe metru pătrat pentru apartamentele cu două camere.

Urmează Floreasca, cu 4.054 euro pe metru pătrat, și Grozăvești, cu 3.866 de euro pe metru pătrat.

Analiza evidențiază diferențe importante și între locuințele noi și cele vechi. În Ploiești, apartamentele construite după anul 2000 sunt scoase la vânzare la un preț mediu de 2.082 de euro pe metru pătrat, față de 1.313 euro în cazul celor din blocurile mai vechi, o diferență de aproximativ 59%.

Unde se recuperează cel mai repede investiția într-un apartament

Datele arată și cât timp ar dura recuperarea prețului de achiziție prin închirierea locuinței, la nivelurile actuale ale prețurilor și chiriilor solicitate.

Galați se află pe primul loc în această privință, cu o perioadă estimată de 13,8 ani. La polul opus este Baciu, localitate din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde perioada ajunge la aproximativ 26 de ani.

Analiza se bazează pe anunțurile imobiliare publicate în cele 45 de zile anterioare datei de 28 octombrie 2026. Valorile sunt mediane ale prețurilor solicitate de proprietari și agenții și nu sunt neapărat sumele finale plătite de cumpărători.

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