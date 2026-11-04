Denise Rifai revine la TV. Ce emisiune pregătește după plecarea de la „Furnicuțele”

Denise Rifai a făcut anunțul mult așteptat! Prezentatoarea TV revine pe micul ecran, la câteva luni după plecarea de la „Furnicuțele”. Aceasta abia așteaptă să înceapă proiectul, astfel că a transmis un mesaj publicului său.

Denise Rifai a rămas fără emisiune în urmă cu câteva luni, atunci când primul sezon „Furnicuțele” s-a încheiat. Producătorii show-ului au înlocuit-o cu Cătălin Măruță, însă acum este gata de o nouă revenire. De această dată, ea a bătut palma cu Antena Stars, acolo unde va modera o emisiune în direct. Momentan nu a oferit foarte multe detalii despre proiectul pe care îl pregătește, dar anunță un show fresh. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Denise Rifai revine la TV

După trei luni de negocieri, discuții cu echipa sa și idei inovative, Denise Rifai își va face apariția pe micile ecrane. Ea revine în forță la Antena Stars cu un nou format spectaculos.

Aceasta promite o emisiune în direct, în care prezentatoarea va dezbate cele mai importante informații ale momentului. Mai mult decât atât, vedeta a ținut să le mulțumească celor care au susținut-o de-a lungul timpului și care au avut încredere în ea.

„Sunt bucuroasă că, în sfârșit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veți cunoaște foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informații, alături de oamenii momentului. De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii și mesaje referitoare la momentul revenirii și vreau să le mulțumesc tuturor pentru nerăbdare și curiozitate. Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Și sper că a meritat așteptarea”, a declarat Denise Rifai.

Cum se pregătește postul pentru emisiunea lui Denise Rifai

Directoarea postului de televiziune a declarat că noua emisiune este una cu totul și cu totul specială. Denise Rifai va aduce în prim-plan jurnalismul de calitate, iar pentru ca totul să iasă perfect, Antena Stars pregătește pentru show un decor impecabil, cu elemente neașteptate, dar și invitați care vor completa tabloul.

„Ultima perioadă a adus extrem de multă energie creativă pentru mine și echipa mea. Alături de Denise, am pregătit o emisiune care sunt convinsă că va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediție. Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitații vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aștept să vă putem da toate detaliile și să dăm startul”, a transmis Elena Savu.

VEZI ȘI: Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta: „Vreau ca emisiunea mea să fie numărul unu”

Denise Rifai, apariție surpriză după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la Furnicuțele. A adunat peste 150.000 de vizualizări în 3 zile!