Ce îi lipsește lui Denise Rifai, de fapt. Prezentatoarea TV a fost sinceră: „E un proces mai amplu”

Ce îi lipsește lui Denise Rifai, de fapt. Prezentatoarea TV a fost sinceră: „E un proces mai amplu”
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Prezentatoarea TV a recunoscut care este secretul unui corp de invidiat / Sursa foto: Social media
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Denise Rifai acordă o atenție deosebită felului în care arată, iar silueta sa suplă stârnește adesea admirația publicului. Recent, vedeta a dezvăluit câteva dintre obiceiurile care o ajută să își păstreze forma fizică și să se mențină în cea mai bună condiție.

Pentru prezentatoarea TV, menținerea unei forme fizice armonioase începe cu alegerile făcute în fiecare zi, mai ales atunci când vine vorba despre ceea ce pune în farfurie. Denise Rifai pune accent pe echilibrul alimentar și consideră că respectarea unor obiceiuri sănătoase presupune consecvență și autocontrol. În schimb, programul profesional solicitant îi lasă mai puțin timp pentru antrenamente.

Denise Rifai și-ar dori să facă mai mult sport

Vedeta a subliniat că grija pentru corp nu ar trebui să se rezume la aspectul exterior. În viziunea sa, activitatea fizică are un rol esențial în menținerea sănătății, contribuind la buna funcționare a organismului și la păstrarea mobilității. Denise Rifai privește mișcarea ca pe o necesitate pentru starea generală de bine, nu doar ca pe o metodă de a obține o siluetă suplă.

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„Când vine vorba despre alimentație, există disciplină. Eu nu am timp să fac sport pe cât de mult mi-aș dori. Mi-aș dori să am acel necesar de pași. Mișcarea e foarte importantă, îți pune sângele în mișcare, nu este important doar să fii slab, ci să fii sănătos.

Articulațiile au nevoie să se miște. E un proces mai amplu, nu e doar să ai un număr de kilograme la o anumită înălțime și să arăți bine într-o rochie”, a declarat Denise Rifai pentru Știrile Antena Stars.

Denise Rifai a dezvăluit secretul siluetei sale / Sursa foto: Social media

Denise Rifai, despre impactul sănătății asupra vieții profesionale

Denise Rifai consideră că starea de sănătate poate influența semnificativ atât felul în care o persoană își desfășoară activitatea profesională, cât și modul în care privește lucrurile din jur. Într-un ritm de lucru intens, echilibrul fizic și psihic devine cu atât mai important, chiar dacă găsirea timpului pentru relaxare reprezintă o provocare.

Prezentatoarea recunoaște că și-ar dori să petreacă mai multe ore în aer liber. Plimbările sunt printre activitățile care îi fac plăcere. Cu toate acestea, responsabilitățile zilnice nu îi permit întotdeauna să se bucure de astfel de momente. Atunci când își rezervă timp pentru sine, preferă experiențele care îi aduc satisfacție reală, punând accent pe calitate și măsură.

„Sănătatea de la un punct încolo începe să conteze, că face diferența. Când lucrezi și ești sănătos ai o astfel de perspectivă asupra lucrurilor față de când nu ești. Nu am timp, mi-aș dori.

Îmi place foarte mult să mă plimb în aer liber, dar nu am timp. Când vreau să-mi fac o plăcere, trebuie să fie una de calitate și într-o cantitate astfel încât să fie numită plăcere”, a mărturisit Denise Rifai.

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