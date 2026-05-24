Cum arată casa de 400.000 de euro a Mirei? Cântăreața se laudă cu o locuință impresionantă

Într-un colț bine lustruit al internetului românesc, unde tururile de case au devenit aproape un sport național și fiecare canapea are potențial de breaking news, apare din nou în scenă Mira, de data aceasta nu cu un refren nou, ci cu o proprietate scoasă la mezat și transformată în vedetă principală.

După ani în care locuința ei a fost fundalul discret pentru videoclipuri, selfie-uri, haine atent alese și probabil multe momente în care frigiderul a fost mai sincer decât interviurile, artista a decis că e momentul pentru un upgrade existențial. Nu doar o schimbare de decor, ci un adevărat „next level” rezidențial, în care pereții nu mai păstrează amintiri, ci devin doar rânduri într-un anunț imobiliar cu pretenții de lifestyle.

Cum arată casa de 400.000 de euro a Mirei

Casa, evaluată la o sumă care trece lejer de pragul psihologic de 400.000 de euro, a fost împinsă în lumina reflectoarelor ca un personaj secundar care, brusc, își cere propriul spin-off. Două etaje, open-space, bucătărie neagră cu aer de „nu gătim, dar dacă gătim o facem artistic”, living care respiră modernism în tonuri de gri și lemn, plus accente de negru și cărămidă care sugerează că locuința a trecut printr-un curs intensiv de design interior pe internet.

În centrul acestei compoziții estetice stă sufrageria open-space, acel spațiu universal unde viața reală și cea de Instagram își dau mâna, dar fără să-și murdărească prea tare pantofii. Bucătăria, piesa de rezistență auto-proclamată, pare gândită pentru oameni care preferă să admire tigaia mai mult decât să o folosească. Negrul dominant sugerează seriozitate, dar și un ușor mister: poate că acolo se gătește, poate că nu, important e că arată bine în lumină caldă.

„Avem acest living open-space, iubesc bucătăria neagră, aici e încă o baie care are și o mașină de uscat pe care o lăsăm aici. Aici avem o oglindă atunci când ieși din casă. Pentru mine e esențial să ai o oglindă, să te vezi, domne, să te admiri”, a spus Mira.

Prin casă mai apare și clasicul element „esențial modern”: oglinda de la ieșire. Nu o simplă oglindă, ci una cu rol psihologic, aproape terapeutic, care îți amintește că înainte să cucerești lumea trebuie să verifici dacă ți-a stat bine părul. În logica locuinței, acest detaliu nu e întâmplător, ci pare o declarație de intenție: aici nu doar trăiești, aici te verifici constant dacă ești pregătit pentru apariția în propriul tău feed.

Baia, integrată discret în ecosistemul locuinței, găzduiește inclusiv aparatură de uscare a hainelor, sugerând că funcționalitatea nu a fost complet evacuată de estetică. E genul de compromis domestic care spune: „da, arată ca într-un showroom, dar tot trebuie să ne uscăm șosetele undeva”.

Urcând la etaj, povestea devine ușor mai introspectivă. Acolo apare o cameră mare, gândită ca spațiu de relaxare, cu fotolii confortabile, dar cu o mică intruziune a realității: un birou amplasat de partenerul artistei, semn că până și în casele cu design atent curatoriat capitalismul își găsește un colț unde să-și pună laptopul. Spațiul devine astfel un hibrid între refugiu și loc de muncă, între „vreau liniște” și „mai am un call la 5”.

