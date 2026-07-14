Cum arată casa în care locuiesc Iustina și Cornel Luchian, ex-Insula iubirii? Vila este impresionantă

După ce în urmă cu ceva timp au anunțat că au făcut unul dintre cei mai importanți pași din viața lor și au cumpărat o locuință nouă, Iustina Loghin și Cornel Luchian par să se bucure din plin de noul cămin. Cei doi foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii s-au mutat între timp în vila mult dorită, iar imaginile publicate aproape zilnic pe rețelele de socializare oferă urmăritorilor o privire asupra casei în care își cresc fiica, Ivana.

Noua locuință impresionează prin designul modern, finisajele elegante și atmosfera luminoasă, fiecare încăpere fiind amenajată într-un stil minimalist, dominat de nuanțe deschise și materiale premium. Fiecare fotografie distribuită de Iustina surprinde câte un nou colț al casei, iar internauții au observat rapid atenția acordată fiecărui detaliu.

Cum arată casa în care locuiesc Iustina și Cornel Luchian

Încă de la intrare, vila transmite senzația de spațiu și rafinament. Holul este amenajat într-un stil contemporan, iar scările interioare atrag imediat privirile. Acestea sunt realizate în tonuri de alb și sunt decorate cu finisaje care imită marmura, același efect fiind continuat și la nivelul pardoselii. Gresia lucioasă completează imaginea unui interior elegant și foarte luminos.

Unul dintre cele mai apreciate spații este bucătăria, locul din care Iustina postează frecvent imagini și filmări. Mobilierul este complet alb, cu linii moderne și simple, iar blatul și zonele decorative au un aspect inspirat de marmură. Electrocasnicele sunt încorporate discret, iar întregul spațiu este gândit astfel încât să fie atât practic, cât și estetic.

Zona de dining este integrată armonios în spațiul de la parter. Aici se remarcă o masă generoasă din lemn masiv, înconjurată de scaune albe, combinația dintre materialele naturale și finisajele moderne oferind un contrast elegant. Lumina naturală pătrunde din plin în încăpere, ceea ce face ca întreaga zonă să pară și mai spațioasă.

Livingul păstrează aceeași direcție de amenajare, fiind decorat în culori neutre și cu piese de mobilier moderne. Spațiul este aerisit, iar accentele discrete contribuie la atmosfera caldă și primitoare. Este una dintre camerele în care familia petrece cel mai mult timp, iar acest lucru se vede și din postările distribuite pe Instagram.

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