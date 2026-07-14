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Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a fost găsit mort la doar 44 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 14/07/2026 | 07:34
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a fost găsit mort la doar 44 de ani
Doliu în lumea filmului! Celebrul actor a fost găsit mort la doar 44 de ani / Sursa foto: Social media
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Actorul Josh Grisetti, cunoscut pentru apariția sa în serialul „The Marvelous Mrs. Maisel”, a încetat din viață la doar 44 de ani. Potrivit informațiilor publicate de revista „People”, acesta și-ar fi luat viața pe 10 iulie.

Anunțul tragic a fost făcut public de unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, actorul Rob McClure, alături de care Grisetti a jucat în musicalul „Something Rotten!”. McClure i-a adus un omagiu emoționant printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„Cu o inimă zdrobită împărtășesc că genialul Josh Grisetti și-a luat viața vineri”, a scris McClure.

„Nu sunt pregătit nici măcar să încerc să înțeleg. Inima mea este cu soția și familia lui, în timp ce încearcă să facă față realității acestui lucru.”

În mesajul său, Rob McClure, care i-a fost cavaler de onoare la nuntă lui Josh Grisetti, a mărturisit că el și soția sa sunt profund îndurerați de această pierdere.

„Eu și soția mea avem inimile frânte”, a scris actorul în omagiul publicat pe rețelele de socializare.

„Te iubim Josh. Doar o pierdere cataclismica”, a continuat el.

Colegii de breaslă i-au adus actorului un ultim omagiu

Numeroși colegi din lumea teatrului și a divertismentului i-au adus un ultim omagiu lui Josh Grisetti. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe s-au numărat Rachel Zegler, Caissie Levy, Lea Salonga, Erika Henningsen, Drew Gehling și Donna Murphy.

Publicul de televiziune l-a remarcat în serialul „The Marvelous Mrs. Maisel”, unde l-a interpretat pe Ralph Emerson în ultimul sezon al producției, apărând în opt episoade.

Sursa foto: Social media

În primii ani ai carierei, actorul a făcut parte și din distribuția serialului de comedie „The Knights of Prosperity”, alături de Donal Logue și Sofía Vergara.

Pe scena de teatru, Grisetti s-a remarcat prin interpretările sale din spectacolele „It Shoulda Been You și Something Rotten!”, după care a participat la un turneu național cu unul dintre cele mai apreciate musicaluri.

De-a lungul carierei, a urcat pe scenă și în producții precum „Rent, Peter and the Starcatcher, Camelot, Broadway Bound și Prince of Broadway”, prezentat la Tokyo.

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