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Celebra actriță de 65 de ani s-a afișat cu iubitul tinerel. Diferența de vârstă de 43 de ani a uimit pe toată lumea

De: Anca Chihaie 14/07/2026 | 07:51
Celebra actriță de 65 de ani s-a afișat cu iubitul tinerel. Diferența de vârstă de 43 de ani a uimit pe toată lumea
Foto: Instagram
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Actrița și comedianta americană Kathy Griffin revine în centrul atenției după ce a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de un tânăr în vârstă de 22 de ani. Imaginea, distribuită pe contul său de Instagram, a devenit rapid subiect de discuție, în special din cauza diferenței de vârstă de 43 de ani dintre cei doi.

În ultimii ani, Griffin și-a obișnuit admiratorii să își țină comunitatea online la curent cu momente importante din viața personală, iar această nouă apariție nu a făcut excepție. Fotografia, în care cei doi se țin de mână și par foarte apropiați, a alimentat imediat speculațiile privind începutul unei noi relații.

Celebra actriță de 65 de ani s-a afișat cu iubitul tinerel

Postarea a devenit virală în doar câteva ore, iar utilizatorii au comentat intens presupusa poveste de dragoste. În timp ce unii au privit situația cu umor, alții au apreciat faptul că actrița își trăiește viața fără să țină cont de convențiile sociale sau de diferențele de vârstă.

„Are 22 de ani? Perfect. Destul de mare pentru a vota, destul de tânăr pentru a crede că Olive Garden e luxos. Du-te și distrează-te.”, „Madonna a făcut-o, de ce nu poți tu”, „Ca mamă a băieților, să nu găsească niciodată acest lucru copiii mei.”, au fost doar câteva comentarii la postare.

Foto: Instagram

„Suntem oficiali pe Instagram. Ocupați-vă de asta.”, a scris actrița.

Interesul publicului a fost amplificat și de faptul că, cu doar câteva săptămâni înainte, Kathy Griffin publicase o altă fotografie în compania unui bărbat diferit. La acel moment, imaginea sugera că actrița își găsise un nou partener, însă respectiva postare a fost ulterior eliminată de pe contul său de Instagram. Dispariția fotografiei a alimentat zvonurile că relația respectivă s-ar fi încheiat într-un timp foarte scurt.

Noua apariție pare să confirme că vedeta traversează o perioadă în care este deschisă către noi experiențe și nu ezită să își expună viața sentimentală în mediul online. Deși identitatea tânărului nu a fost făcută publică, fotografia a fost suficientă pentru a genera numeroase comentarii.

Kathy Griffin este una dintre cele mai cunoscute figuri ale comediei americane, cu o carieră construită în televiziune, stand-up și film. Publicul o cunoaște din producții precum „Suddenly Susan” și reality-show-ul „My Life on the D-List”, proiecte care i-au consolidat statutul de vedetă în industria divertismentului.

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