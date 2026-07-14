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Mihai Jurca și-a dat demisia de la Antena 1, după 21 de ani de televiziune: ”Drumul meu se oprește aici”

De: Anca Chihaie 14/07/2026 | 08:40
Mihai Jurca și-a dat demisia de la Antena 1, după 21 de ani de televiziune: ”Drumul meu se oprește aici”
Sursa foto: Antena 1
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După mai bine de două decenii petrecute în fața camerelor de filmat, Mihai Jurca a decis să își încheie activitatea în televiziune și să înceapă o nouă etapă profesională. Cunoscut publicului atât ca prezentator de știri, cât și pentru rubricile meteo, jurnalistul lasă în urmă o carieră construită în 21 de ani de activitate neîntreruptă și își îndreaptă atenția către un domeniu care l-a pasionat întotdeauna: călătoriile.

Fiul celebrei prezentatoare meteo Romica Jurca a ales, la începutul carierei sale, să urmeze același drum în televiziune, devenind în timp una dintre figurile familiare pentru telespectatorii din România. De-a lungul anilor, acesta a fost implicat în numeroase proiecte editoriale, a prezentat jurnale de știri și rubrici meteo și a făcut parte din rutina zilnică a multor români.

Mihai Jurca și-a dat demisia de la Antena 1

Decizia de a renunța la televiziune vine după o perioadă lungă în care și-a dedicat aproape întreaga viață acestui domeniu. Ultima apariție pe micul ecran a reprezentat finalul unei etape importante, dar și începutul unui nou proiect care îi oferă oportunitatea de a transforma o pasiune veche într-o activitate de zi cu zi.

La vârsta de 44 de ani, Mihai Jurca consideră că este momentul potrivit pentru o schimbare majoră. În locul programului solicitant din televiziune și al dimineților începute înainte de răsărit, jurnalistul își propune să petreacă mai mult timp explorând lumea și organizând experiențe turistice dedicate celor care își doresc vacanțe atent planificate și destinații spectaculoase.

Foto: social media

Noua direcție profesională îl aduce alături de consultantul în turism Răzvan Pascu, în cadrul proiectului NOZOMI Travel Society. Inițiativa este orientată către organizarea unor călătorii premium, adresate celor care caută mai mult decât o vacanță obișnuită. Conceptul pune accent pe experiențe autentice, itinerarii atent construite și însoțirea grupurilor de către oameni cu experiență și pasiune pentru descoperirea lumii.

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV. 21 de ani de televiziune. Fără întrerupere. 21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri.

Am învățat aproape tot ce se poate în televiziune, am crescut și, mai ales, am avut privilegiul de a intra în casele voastre aproape în fiecare zi.

Am fost, într-un fel, ca biscuitele servit lângă cafeaua de dimineață. Dar fiecare drum are un moment în care se încheie. Iar al meu se oprește aici. Cel puțin deocamdată. Și e curios cum viața pune uneori lucrurile în perspectivă. Am 44 de ani. Dacă socotim după regulile de astăzi, până la pensie mai am încă 21 de ani.”, a transmis Mihai Jurca.

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