Drama neștiută a Soniei Simionov. Jurnalista de la Antena 1 a pierdut o sarcină: ”Am avut niște complicații uriașe”

Sonia Simionov a povestit despre una dintre cele mai grele încercări prin care a trecut vreodată. Jurnalista a pierdut o sarcină mult dorită și n-a fost nimeni tras la răspundere nici în ziua de azi. Ani la rând a ales să păstreze totul doar pentru ea și pentru cei mai apropiați oameni din viața sa.

Jurnalista a spus că abia acum a găsit puterea să spună prin ce a trecut și cât de mult a marcat-o acel episod. Ea a povestit că își dorea să devină mamă, însă destinul i-a dat o lovitură cumplită. Sarcina s-a oprit din evoluție, iar ceea ce a urmat a fost un adevărat coșmar.

Sonia Simionov, mărturisire sfâșietoare

Pe lângă suferința provocată de pierderea sarcinii, jurnalista a rămas și cu un gust amar, pentru că nu a putut trage pe nimeni la răspundere pentru cele întâmplate.

„Mi-am dorit un copil, am rămas însărcinată pentru că am vrut, atunci când am vrut, și am pierdut sarcina. Am pierdut sarcina cu complicații. Mari. Pentru că în lumea în care noi trăim, în momentul în care ai nevoie de un act medical, spre exemplu, el poate dura 15 minute. Actul medical de care eu aveam nevoie pentru că am avut o sarcină oprită din evoluție împotriva voinței mele, așa s-a întâmplat.

Era destul de avansată sarcina și a trebuit să fie o intervenție chirurgicală pentru a depăși acest moment. Pentru cele 15 minute, am semnat un toc de hârtie. Faptul că în urma acelei intervenții nereușite, eu am avut niște complicații uriașe, nu am putut trage pe nimeni la răspundere, pentru că am semnat”, a declarat jurnalista.

A ținut totul ascuns ani de zile

Sonia Simionov a mai spus că nu și-a dorit niciodată să își expună suferința în public și că nici acum nu caută compasiune. Jurnalista a declarat că a reușit să depășească această traumă singură, în felul său.

„E o poveste pe care nu am mai spus-o nimănui, o poveste pe care am știut-o doar apropiații mei, foarte apropiați, părinții mei și doi șefi, trebuia să spun că a trebuit să lipsesc o perioadă de la serviciu. E o traumă, pe care eu am depășit-o în felul meu și pentru care nu am nevoie de nicio formă de compătimire”, a mai declarat Sonia.

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