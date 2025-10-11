Acasă » Știri » Acuzații de hărțuire în presa din România! Șefă la Observatorul A1, Sonia Simionov i-a aruncat cuvinte grele jurnalistului Kevin Kirmizigul (ex-RTV). Replica nu a întârziat!

Acuzații de hărțuire în presa din România! Șefă la Observatorul A1, Sonia Simionov i-a aruncat cuvinte grele jurnalistului Kevin Kirmizigul (ex-RTV). Replica nu a întârziat!

De: Denisa Iordache 11/10/2025 | 21:45
Acuzații de hărțuire în presa din România! Șefă la Observatorul A1, Sonia Simionov i-a aruncat cuvinte grele jurnalistului Kevin Kirmizigul (ex-RTV). Replica nu a întârziat!
Sursă: Facebook

Un scandal total neașteptat a zguduit internetul! Doi oameni de televiziune cunoscuți își aduc acuzații grave în mediul online și implică și două trusturi importante din țara noastră: Antena 1 și România TV. Află în articol ce s-a întâmplat! 

Totul a început în momentul în care jurnalistul Kevin Kirmizigul (ex-RTV) ar fi avut o opinie diferită față de cea a Soniei Simionov, șefă la Observatorul Antenei 1. De aici până la acuzații tăioase nu a mai durat mult. 

Scandal în presă

Prima replică dură care mai apoi ar fi fost ștearsă a avut-o chiar jurnalista de la Antenă, care ar fi folosit un limbaj neadecvat și l-ar fi acuzat pe jurnalist de hărțuire sexuală. 

„Hai, micuțule, hărțuitor mitoman, că știi bine ce mănânc dimineață, doar mă hărțuiești de 15 ani. Nu te mai preface. Suntem aici, între noi. Dar tu ai vrut să fii amuzant, așa e? Îți dictează GPT? Să știi că și GPT, ca să dea replici bune, trebuie antrenat deștept. Nu, nu, tu nu ești! Eu, în schimb, m-am distrat cu tine azi. Dar tu să fii băiețel cuminte, da? Nu te mai apuci să ți-o iei la șmotruit cu pozele mele în față, da?”, a scris jurnalista Sonia Simionov într-un comentariu pe Facebook pe care l-a șters ulterior.

Sursă: Facebook

În replică, jurnalistul care a trecut pe la România TV a făcut o postare amplă în care a atașat dovada comentariului șters și a negat orice acuzație cu ”aluzii sexuale” făcută de Sonia Simionov. 

Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Kevin Kirmizigul pune la îndoială profesionalismul jurnalistei și are cerințe clare: își dorește scuze publice din partea acesteia, o poziție din partea Observatorului legată de comportamentul unui om cu o funcție importantă în redacție și o reacție din partea partenerilor de publicitate ai instituției media. 

„Ieri, am fost ținta unor comentarii jignitoare și cu tentă sexuală din partea jurnalistei Sonia Simionov, coordonator al echipelor de teren ale Observatorului și trainer la Antena Academy. Totul a pornit de la o simplă diferență de opinie pe Facebook. 

Printre altele, mi s-au adresat expresii inacceptabile pentru un profesionist din presă, după care comentariile respective au fost șterse chiar de Sonia. M-a numit: hărțuitor (doar pentru că am fost fan al Observator în urmă cu 12 ani – toată lumea știe), traseist, frustrat, mitoman, mincinos, etc. doar pentru că mi-am permis să am o opinie diferită.  

Totul a culminat cu întrebarea “Nu te mai mai apuci să ți-o iei la șmotruit cu pozele mele în față, da?”. Când și-a dat seama că a dat-o în bară rău de tot, “marea jurnalistă” și-a șters comentariile de pe Facebook și mi-a dat block.  

De curiozitate: așa procedează experții în social media? Șterg comentariile și dau bir cu fugiții? Că tot se laudă doamna că știe cum e cu social media. E clar, dacă mergeți la Antena Academy să învățați de la ea chiar social-media, dați banii degeaba! 😂 Se pare că le știe doar cu teoria, cu practica e mai greu!”, este o parte din mesajul jurnalistului RTV.

Rămâne de văzut cum va continua acest scandal început în mediul online, dacă cele două trusturi vor interveni și cine are, de fapt, dreptate.

Dar la postarea cu pricina, urmăritorii din mediul online ai jurnalistului Kevin Kirmizigul au cântărit situația și au lăsat comentarii. În timp ce unii au fost de partea fostului angajat al RTV și au criticat-o pe Sonia, alți oameni au criticat atitudinea lui. Unii susțin că nu trebuia să se ia la ceartă și să o pârască pe jurnalista de la Antene, deoarece nu este un exemplu pozitiv. 

„Iar tu te-ai coborât la un anumit nivel si ai reacționat ca o țață. Poalele în cap, isterie și pârâtă la șefi. Nici nu trebuia sa o bagi în seamă. Dar e greu sa fii bărbat în ziua de azi. Că gentleman e imposibil. Ai reacționat iar ca o coafeză. Drum bun ca in 2-3 ani nimeni nu va mai sti cine ești. ”

„Această tipă este insuportabilă.😏 Își pierduse pisica, într-o vreme, si se plângea pe Fb. Lumea intra să o consoleze etc. Apoi și-a luat un motănel drăguț. Am urmărit un timp comentariile. Răspunsurile „domniei sale” la adresa oamenilor erau, în majoritate, foarte „de sus”, alteori încărcate de ironii si sarcasm. O atitudine mizerabilă pentru un jurnalist, părerea mea! Ii respect pe toți cei de la Antenă, ‘mneaei, însă, nu știu ce caută pe acolo…”

„Vaiii cat de urat 😔 aveam alte pretenții de la doamna.”

„Ireal… Exemplul de “muncește până când idolii îți vor deveni rivali” :)) Bravo, Kevin”

„E simplu …la atâtea dovezi o poţi acționa în tribunal”

CITEȘTE ȘI:

Acuzații dure după accidentul de la filmările pentru ”Cursa”. Codin Maticiuc răspunde: ”Echipa se lupta la propriu să…”

Ce maşină conduce Sonia Simionov? Şi-a cumpărat un bolid, după participarea la America Express

Tags:
Iți recomandăm
Diane Keaton a murit la 79 de ani. Actrița câștigătoare de Oscar s-a bucurat de o carieră longevivă
Showbiz internațional
Diane Keaton a murit la 79 de ani. Actrița câștigătoare de Oscar s-a bucurat de o carieră longevivă
Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform legii, el abuzează animale”
Știri
Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform legii, el…
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța...
Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
Gandul.ro
Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză oferite. Sumă copleșitoare
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit...
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
Digi24
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate...
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Parteneri
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
Digi 24
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a...
„Șoferi la război.” Putin a găsit o nouă metodă prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe front
Digi24
„Șoferi la război.” Putin a găsit o nouă metodă prin care îi păcălește pe ruși...
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
kanald.ro
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
kfetele.ro
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
observatornews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14...
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo”
Fanatik.ro
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl...
Ora de iarnă 2025. România dă ceasul înapoi cu o oră. Ora 04:00 va deveni ora 03:00
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. România dă ceasul înapoi cu o oră. Ora 04:00 va deveni...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu...
Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari
evz.ro
Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a...
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete
Gandul.ro
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a...
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
as.ro
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies...
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea:...
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
radioimpuls.ro
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până...
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile...
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După ce Dorian Popa și-a cerut actuala iubită în căsătorie, Babs a cedat nervos şi a pus piciorul ...
După ce Dorian Popa și-a cerut actuala iubită în căsătorie, Babs a cedat nervos şi a pus piciorul în prag: “M-au stors de energie”
Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras ...
Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras clapa! A luat avansul și s-a evaporat
Intră în acţiune TOP 30 de vedete care se aranjează oriunde! Andreea Bălan, Alexia Eram sau Irisha ...
Intră în acţiune TOP 30 de vedete care se aranjează oriunde! Andreea Bălan, Alexia Eram sau Irisha ştiu că frumusețea cere sacrificii… dar și un retuş de urgență!
Olga Barcari intervine în scandalul momentului de la Asia Express! Ce părere are colega lui Karmen ...
Olga Barcari intervine în scandalul momentului de la Asia Express! Ce părere are colega lui Karmen despre cearta dintre Mara Bănică și Anda Adam: “I-a prins punctul slab și a accelerat”
Diane Keaton a murit la 79 de ani. Actrița câștigătoare de Oscar s-a bucurat de o carieră longevivă
Diane Keaton a murit la 79 de ani. Actrița câștigătoare de Oscar s-a bucurat de o carieră longevivă
Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform ...
Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform legii, el abuzează animale”
Vezi toate știrile
×