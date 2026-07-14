Tzancă Uraganu, prima reacție după ce a făcut show pe scena de la Beach, Please! 2026: ”O seară de neuitat”

Tzancă Uraganu a fost, fără doar și poate, unul dintre numele care au încins atmosfera la Beach, Please!. La doar câteva ore după ce imaginile cu momentul său au inundat rețelele sociale, manelistul a venit cu un mesaj pentru cei care i-au fost alături.

Manelistul le-a mulțumit fanilor pentru susținere și a recunoscut că experiența trăită pe scena festivalului este una pe care o va ține minte mult timp. Cu toate acestea, Tzancă a ținut să precizeze că nu consideră că el a fost omul care a „salvat” festivalul, subliniind că pe scenă au urcat numeroși artiști internaționali și români care merită aprecierea publicului.

Tzancă Uraganu, mesaj pentru fani după Beach, Please!

Totodată, acesta le-a transmis felicitări lui Selly și întregii echipe din spatele evenimentului pentru organizarea unui festival de o asemenea amploare.

„Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre pe care le-am primit în legătură cu Beach, Please! Pentru mine a fost încă o seară de neuitat, în al doilea an consecutiv în care am simțit ceva ce orice om din lumea muzicii și-ar dori să simtă. Nu înseamnă neapărat că am salvat eu festivalul, pentru că au fost niște artiști consacrați care merită tot respectul. Așa ceva se întâmplă o dată la un milion de ani: să avem un festival ca acesta. Ar trebui să îi mulțumim cu toții lui Selly și întregului staff, pentru că avem ocazia să vedem cei mai mari artiști ai planetei. Nu prea s-a reușit așa ceva la noi de la Michael Jackson încoace, când a venit în 1992”, a spus manelistul.

„Dumnezeu a vrut să sparg iar România”

Tzancă a mai mărturisit că reacția publicului l-a impresionat peste măsură și că s-a simțit ca pe marile stadioane din Europa. Artistul a dezvăluit și că a trăit emoții uriașe înainte de concert, fiind la un pas să rateze momentul de la Beach, Please! din cauza traficului. În cele din urmă, spune el, Dumnezeu l-a ajutat să ajungă pe scenă.

„Așa că trebuie să fim bucuroși că putem vedea astfel de spectacole. Dar spun că și Tzancă Uraganu are locul lui. E normal să fie prezent și el, așa cum s-a întâmplat în fiecare an. Mi-ați strigat numele într-un mod extraordinar. M-ați făcut să mă simt ca pe stadioanele din Spania. Chiar vă mulțumesc, mai ales că nu mă gândeam că mai ajung, când am văzut că fac 4 kilometri într-o oră și jumătate. Dar Dumnezeu așa a vrut: să sparg iar România, ca de fiecare dată. Vă mulțumesc și vă iubesc!”, a spus Tzancă pe TikTok.

Prestația artistului s-a numărat printre cele mai comentate momente ale ediției din acest an. Îmbrăcat complet în alb și purtând o pereche de ochelari de soare, Tzancă a fost întâmpinat de mii de oameni care i-au scandat numele și au cântat fiecare piesă alături de el. Imaginile au devenit virale în doar câteva ore, iar secțiunile de comentarii au fost pline de reacții. Pe scenă și-a făcut apariția și Costel Biju, colaborator apropiat al manelistului.

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