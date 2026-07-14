Imagini de la priveghiul lui Doru de la Constanța. Manelistul a murit la doar 44 de ani

Durere fără margini la priveghiul lui Doru de la Constanța! După ce artistul s-a stins fulgerător din viață la doar 44 de ani, locuința în care a fost depus sicriul s-a transformat într-un loc al lacrimilor și al despărțirii. Familia, rudele și apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu, iar imaginile surprinse sunt sfâșietoare. Cei care l-au iubit nu și-au putut stăpâni emoțiile și au rămas ore în șir la căpătâiul lui.

Moartea lui Doru de la Constanța a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au cunoscut. Vestea dispariției sale a îndoliat atât familia, cât și comunitatea din care făcea parte, iar acum cei dragi se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum.

Imagini cutremurătoare de la priveghiul lui Doru de la Constanța

La priveghi, atmosfera a fost apăsătoare. În imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede cum membrii familiei plâng neîncetat lângă sicriul manelistului și refuză parcă să se desprindă de el. Durerea este greu de descris, iar fiecare clipă petrecută lângă cel care le-a fost soț, tată, rudă sau prieten pare un ultim răgaz înainte de despărțirea definitivă.

În încăperea în care a fost depus trupul neînsuflețit au fost așezate și mai multe fotografii cu Doru de la Constanța, iar cei veniți să îi aducă un ultim omagiu au aprins lumânări și s-au rugat pentru odihna sufletului său. Numeroși maneliști au venit la priveghiul colegului lor de breaslă și au cântat melodiile lui preferate. În următoarele zile, artistul va fi condus pe ultimul drum, iar familia încearcă cu greu să găsească puterea de a trece peste această tragedie.

De ce ar fi murit manelistul

Între timp, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de regret. Colegi de breaslă, prieteni și apropiați au transmis mesaje emoționante după dispariția artistului, însă unul dintre cele mai dureroase mesaje a venit chiar din partea unei nepoate.

”Unchiul meu drag și bun… Ce drag ai avut tu să cânți la cununie. Dacă aș fi știut, of, Doamne… Te voi iubi toată viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, că ai fost un milos, cu suflet bun”, a scris nepoata lui, pe rețelele de socializare.

Moartea lui Doru de la Constanța a venit la scurt timp după ce manelistul participase la o petrecere, acolo unde, potrivit informațiilor apărute, s-ar fi simțit rău. Ulterior, acesta ar fi ajuns la spital, însă medicii nu au mai reușit să îl salveze. Conform informațiilor vehiculate, cântărețul ar fi suferit de pancreatită.

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Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța. Mesajul sfâșietor transmis