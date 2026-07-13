Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța. Mesajul sfâșietor transmis

Doru de la Constanța, unul dintre numele cunoscute din lumea manelelor, s-a stins la doar 44 de ani, după ce ar fi luptat cu probleme de sănătate. Dispariția lui a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate întreagă care îl plânge.

De la primele ore în care vestea morții a devenit publică, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de condoleanțe.

Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța

Printre cele mai emoționante reacții se numără cea a nepoatei sale. Tânăra a rememorat momentul în care artistul i-a cântat la cununie, un gest pe care l-a descris ca fiind plin de drag și implicare.

„Unchiul meu drag și bun… Ce drag ai avut tu să cânți la cununie. Dacă aș fi știut, of, Doamne… Te voi iubi toată viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, că ai fost un milos, cu suflet bun”, a transmis aceasta, vizibil afectată de pierderea omului care i-a fost aproape în momente importante.

Familia cântărețului trece prin clipe grele. Doru era căsătorit și avea o fiică, iar ultima lui apariție publică a fost alături de soție. Prietenii apropiați și colegii de scenă au reacționat imediat, exprimându-și durerea și șocul în fața unei plecări atât de rapide.

Mesajul sfâșietor transmis

Printre cei care au transmis mesaje se află și Marian Cozma, care a vorbit despre fragilitatea vieții și despre pierderea unui om talentat.

„Din nou, o veste care ne întristează profund… După plecarea dintre noi a lui Memiș Selçuk, astăzi ne luăm rămas-bun de la încă un coleg drag și un om deosebit: Doru Ceamă (Doru de la Constanța), plecat mult prea devreme, la doar 44 de ani. Nu-mi vine să cred… De ce pleacă dintre noi oameni atât de tineri? De ce se sting suflete atât de frumoase și de talentate, când mai aveau atât de multe de oferit? Astfel de vești ne amintesc cât de fragilă este viața și cât de important este să ne prețuim unii pe alții cât încă suntem împreună. Drum lin către cer, Doru!”, a scris acesta.

Moartea lui Doru de la Constanța a lăsat un gol în lumea manelelor, iar reacțiile venite din partea celor care l-au cunoscut arată impactul pe care artistul l-a avut în comunitatea sa.

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