Acasă » Știri » Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța. Mesajul sfâșietor transmis

Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța. Mesajul sfâșietor transmis

De: David Ioan 13/07/2026 | 21:36
Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța. Mesajul sfâșietor transmis
Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța. Mesajul sfâșietor transmis
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doru de la Constanța, unul dintre numele cunoscute din lumea manelelor, s-a stins la doar 44 de ani, după ce ar fi luptat cu probleme de sănătate. Dispariția lui a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate întreagă care îl plânge.

De la primele ore în care vestea morții a devenit publică, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de condoleanțe.

Prima reacție a familiei după moartea lui Doru de la Constanța

Printre cele mai emoționante reacții se numără cea a nepoatei sale. Tânăra a rememorat momentul în care artistul i-a cântat la cununie, un gest pe care l-a descris ca fiind plin de drag și implicare.

„Unchiul meu drag și bun… Ce drag ai avut tu să cânți la cununie. Dacă aș fi știut, of, Doamne… Te voi iubi toată viața mea. Dumnezeu să te odihnească în pace, că ai fost un milos, cu suflet bun”, a transmis aceasta, vizibil afectată de pierderea omului care i-a fost aproape în momente importante.

Familia cântărețului trece prin clipe grele. Doru era căsătorit și avea o fiică, iar ultima lui apariție publică a fost alături de soție. Prietenii apropiați și colegii de scenă au reacționat imediat, exprimându-și durerea și șocul în fața unei plecări atât de rapide.

Mesajul sfâșietor transmis

Printre cei care au transmis mesaje se află și Marian Cozma, care a vorbit despre fragilitatea vieții și despre pierderea unui om talentat.

„Din nou, o veste care ne întristează profund… După plecarea dintre noi a lui Memiș Selçuk, astăzi ne luăm rămas-bun de la încă un coleg drag și un om deosebit: Doru Ceamă (Doru de la Constanța), plecat mult prea devreme, la doar 44 de ani. Nu-mi vine să cred… De ce pleacă dintre noi oameni atât de tineri? De ce se sting suflete atât de frumoase și de talentate, când mai aveau atât de multe de oferit? Astfel de vești ne amintesc cât de fragilă este viața și cât de important este să ne prețuim unii pe alții cât încă suntem împreună. Drum lin către cer, Doru!”, a scris acesta.

Moartea lui Doru de la Constanța a lăsat un gol în lumea manelelor, iar reacțiile venite din partea celor care l-au cunoscut arată impactul pe care artistul l-a avut în comunitatea sa.

CITEŞTE ŞI: Doliu în lumea manelelor! A murit Doru de la Constanța

De ce a murit Doru de la Constanța? S-a aflat de ce boală suferea

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi
Știri
Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi
Culisele relației Maya Alessia – Rava ies la suprafață. Totul despre ce se întâmpla între ei: „Noi ne-am iubit mult”
Știri
Culisele relației Maya Alessia – Rava ies la suprafață. Totul despre ce se întâmpla între ei: „Noi ne-am…
Radu Banciu, declarații șocante despre jucătorii Franței: „Sunt mai francez decât mulți negri din națională. Nu știu să scrie și nu știu istoria țării”
Mediafax
Radu Banciu, declarații șocante despre jucătorii Franței: „Sunt mai francez decât mulți negri...
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Ilie Bolojan/ Votăm doar un guvern din care face parte AUR”
Gandul.ro
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova este regina de la Wimbledon
Adevarul
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire....
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Prezentatorul de la Antena 1 și-a dat demisia. A spus adio televiziunii după 21 de ani! Anunțul care i-a surprins pe fani: „De astăzi, mi se schimbă complet viața”
Click.ro
Prezentatorul de la Antena 1 și-a dat demisia. A spus adio televiziunii după 21 de...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor.ro
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Ilie Bolojan/ Votăm doar un guvern din care face parte AUR”
Gandul.ro
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor Dan să-i...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi
Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi
Prințul Harry, protagonistul unui moment amuzant în Marea Britanie. O capră l-a lovit în timpul unei ...
Prințul Harry, protagonistul unui moment amuzant în Marea Britanie. O capră l-a lovit în timpul unei sesiuni de yoga
Culisele relației Maya Alessia – Rava ies la suprafață. Totul despre ce se întâmpla între ei: ...
Culisele relației Maya Alessia – Rava ies la suprafață. Totul despre ce se întâmpla între ei: „Noi ne-am iubit mult”
Azteca și Yasmin Awad au atras toate privirile, de mână, la Beach, Please! După Ristei și Aris, ...
Azteca și Yasmin Awad au atras toate privirile, de mână, la Beach, Please! După Ristei și Aris, influencerița pare că și-a găsit, în sfârșit, alesul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Cristian Diaconescu
Marius Tucă Show începe marți, 14 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Dorin ...
Marius Tucă Show începe marți, 14 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Dorin Toma
Vezi toate știrile