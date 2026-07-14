Cine poate primi indemnizație de șomaj în 2026. Ce condiție trebuie să îndeplinești

Piața muncii din România traversează o perioadă caracterizată prin prudență din partea angajatorilor, în condițiile în care ritmul angajărilor a încetinit, iar numărul total al salariaților a înregistrat un recul față de anul precedent. Datele statistice disponibile pentru luna aprilie 2026 indică existența a aproximativ 5,11 milioane de salariați la nivel național, cu peste 60.000 mai puțini comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În Capitală, reducerea efectivelor de personal a depășit 15.000 de persoane.

În acest context, tot mai mulți angajați sunt interesați să afle în ce situații pot beneficia de indemnizația de șomaj și care este valoarea sprijinului financiar oferit de stat după pierderea locului de muncă. Deși acest ajutor reprezintă o plasă de siguranță pentru persoanele rămase fără venituri salariale, acordarea sa este condiționată de îndeplinirea unor criterii prevăzute de legislația în vigoare.

Câți bani primesc românii concediați și cine are dreptul la indemnizație

Potrivit reglementărilor aplicabile în 2026, indemnizația de șomaj nu este acordată automat tuturor persoanelor care își încetează activitatea profesională. Pentru a beneficia de acest drept, solicitantul trebuie să demonstreze că a contribuit la sistemul asigurărilor pentru șomaj pentru o perioadă minimă stabilită de lege. Mai exact, este necesar un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni realizat în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii.

În plus, încetarea contractului de muncă trebuie să se producă din motive care nu pot fi imputate salariatului. Sunt incluse aici situațiile generate de reorganizarea activității, desființarea postului, restructurarea companiei sau alte cauze care țin de angajator. În schimb, persoanele care aleg să își înceteze raporturile de muncă prin demisie nu beneficiază, în mod normal, de indemnizație de șomaj.

O altă condiție importantă este înregistrarea la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă. Totodată, solicitantul nu trebuie să realizeze venituri sau poate obține doar venituri reduse din activități autorizate, în limitele stabilite de legislație.

Valoarea indemnizației de șomaj este calculată după o formulă care are la bază Indicatorul Social de Referință (ISR), menținut în 2026 la nivelul de 660 de lei. Pentru persoanele care îndeplinesc condiția minimă privind stagiul de cotizare, ajutorul financiar pornește de la această sumă.

Legislația prevede însă majorarea indemnizației pentru persoanele care au acumulat o vechime mai mare în muncă. În aceste cazuri, la componenta fixă reprezentată de ISR se adaugă un procent din media salariului de bază brut realizat în ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Persoanele cu minimum trei ani de cotizare beneficiază de un procent suplimentar de 3%, cei cu cel puțin cinci ani primesc 5%, iar pentru un stagiu de minimum zece ani procentul ajunge la 7%. Cel mai mare procent, de 10%, este rezervat persoanelor care au acumulat cel puțin 20 de ani de cotizare.

Aplicarea acestei formule poate conduce la diferențe importante între beneficiari. De exemplu, o persoană cu opt ani de activitate și o medie a salariului de bază brut de 6.000 de lei poate primi o indemnizație de aproximativ 960 de lei lunar. În cazul unui salariat cu peste două decenii de contribuții și un salariu brut mediu de 8.000 de lei, valoarea ajutorului poate depăși 1.400 de lei pe lună.

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