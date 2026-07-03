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Pensii mai mari cu 7.8% pentru această categorie de pensionari români, din iulie 2026. Cine se bucura de această majorare

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 07:52
Pensii mai mari cu 7.8% pentru această categorie de pensionari români, din iulie 2026. Cine se bucura de această majorare
Pensii mai mari cu 7.8% pentru această categorie de pensionari români, din iulie 2026. Cine se bucura de această majorare
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În timp ce pensionarii din Bulgaria încep luna cu bani în plus în buzunar, cei din România rămân cu promisiunile. De la 1 iulie, statul bulgar a majorat toate pensiile cu 7,8%, în timp ce românii încă așteaptă indexarea care nu a mai venit de doi ani.

De la 1 iulie, toate pensiile din Bulgaria au crescut cu 7,8%, majorarea fiind acordată potrivit mecanismului cunoscut drept „regula elvețiană”, care ține cont atât de inflație, cât și de evoluția veniturilor.

Pensionarii din Bulgaria primesc mai mulți bani

Noua majorare se aplică tuturor categoriilor de pensii, inclusiv pensiilor de invaliditate, pensiilor de urmaș și suplimentelor acordate văduvelor și văduvilor. De asemenea, pensia minimă pentru limită de vârstă crește de la aproximativ 322 de euro la 347 de euro, echivalentul a aproape 1.750 de lei.

Pensii mai mari cu 7.8% pentru această categorie de pensionari români, din iulie 2026. Cine se bucura de această majorare
Pensii mai mari cu 7.8% pentru această categorie de pensionari români, din iulie 2026. Cine se bucura de această majorare

Creșterea se vede și în cazul pensiei medii. Dacă până acum aceasta era de aproximativ 543 de euro, după majorarea de 7,8% ajunge la 585 de euro, adică aproape 2.930 de lei. Astfel, pensia medie din Bulgaria ajunge să fie cu aproximativ 100 de lei mai mare decât pensia medie din România.

România a ratat două indexări

În timp ce pensionarii bulgari primesc bani în plus, în România situația este cu totul diferită. În ultimii doi ani nu a fost aplicată indexarea pensiilor cu procentul care ar fi rezultat din formula prevăzută de lege. În total, majorările neacordate ar fi însemnat aproximativ 19%, iar valoarea punctului de referință ar fi trebuit să urce de la 81 de lei la 98 de lei.

Lipsa acestor indexări înseamnă că un pensionar român a pierdut, în medie, în jur de 600 de lei, adică aproximativ 120 de euro, în ultimii doi ani. În schimb, în Bulgaria, noua majorare aduce un plus de aproximativ 42 de euro la pensia medie.

Un alt aspect care atrage atenția este valoarea pensiei minime. În Bulgaria, aceasta ajunge la aproape 1.750 de lei, în timp ce în România indemnizația socială minimă este de 1.281 de lei, fiind încasată de aproximativ 900.000 de pensionari.

Majorarea decisă la sud de Dunăre influențează automat și alte beneficii calculate în funcție de pensia socială, astfel că o parte dintre pensionarii bulgari vor încasa venituri și mai mari în perioada următoare.

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