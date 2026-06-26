Noua lege a pensiilor vine cu schimbări importante. Care sunt pensionarii cei mai afectați de decizii

Din iulie 2026, sistemul de pensii de stat din România trece printr-o serie de ajustări care le vizează în mod special pe femei. Schimbările fac parte dintr-un proces mai amplu de reformă și urmăresc apropierea treptată a vârstei de pensionare a femeilor de cea stabilită pentru bărbați.

Conform noilor prevederi, începând cu 1 iulie 2026, femeile vor putea ieși la pensie pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni. Această modificare face parte dintr-un proces de ajustare progresivă a vârstei de pensionare, care va continua etapizat până în 2035.

Vârsta de pensionare în cazul femeilor urcă treptat

Noua legislație privind pensiile urmărește alinierea vârstei standard de retragere din activitate pentru femei și bărbați la 65 de ani. Pentru a evita dezechilibrele pe piața muncii și presiunea asupra sistemului public, schimbările sunt aplicate treptat.

Începând cu 1 iulie 2026, femeile vor putea ieși la pensie mai târziu. Pragul va crește progresiv, cu aproximativ două luni în fiecare an, până la atingerea obiectivului stabilit.

Această implementare graduală a fost gândită pentru a permite o adaptare treptată atât pentru persoanele care urmează să se pensioneze, cât și pentru sistemul de asigurări sociale.

Calendarul modificărilor până în anul 2035

Procesul de uniformizare a vârstei de pensionare se va întinde pe mai mulți ani. Efectele sale vor fi resimțite treptat. În contextul actual, femeile reprezintă cea mai mare categorie de beneficiari ai sistemului public de pensii. Motiv pentru care schimbările sunt considerate semnificative la nivel social și economic.

Potrivit calendarului prevăzut de lege, începând din iulie 2026 vârsta standard de pensionare pentru femei va ajunge la 62 de ani și 7 luni, urmând ca în perioada 2027–2034 aceasta să crească progresiv, în pași mici, până la atingerea nivelului final. Obiectivul este ca, în anul 2035, atât femeile, cât și bărbații să se pensioneze la aceeași vârstă standard de 65 de ani.

În prezent, sistemul public de pensii din România cuprinde aproximativ 4,6 milioane de pensionari. Ajustările vor influența un număr considerabil de persoane aflate în apropierea momentului pensionării.

Ce urmează pentru cei care vor pensionare anticipată

Noile prevederi legislative aduc modificări semnificative și în ceea ce privește ieșirea la pensie înainte de termen. Cea mai importantă schimbare este renunțarea la varianta de pensionare anticipată cu diminuarea cuantumului.

În prezent, există posibilitatea de a ieși la pensie înainte de vârsta standard fără penalizări, însă doar în anumite condiții stricte. Mai exact, este necesar ca persoana în cauză să aibă cel puțin 60 de ani și să fi acumulat un stagiu complet de cotizare de minimum 40 de ani, ambele criterii trebuind îndeplinite în același timp.

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