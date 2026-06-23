Calendarul plăților din iulie 2026. Când intră alocațiile și pensiile pe card

Luna iulie 2026 aduce calendarul obișnuit al plăților pentru beneficiile sociale și pensii, iar familiile cu copii, precum și pensionarii își vor primi drepturile financiare aferente lunii iunie. Autoritățile mențin același mecanism de plată folosit și în lunile precedente, atât pentru beneficiarii care încasează banii în cont bancar, cât și pentru cei care primesc sumele prin mandat poștal.

Anul 2026 este al doilea consecutiv în care cuantumul alocațiilor de stat nu este actualizat. Sumele au fost păstrate la nivelul stabilit la finalul anului 2025, fără aplicarea unei noi indexări. Astfel, toate categoriile de beneficiari continuă să primească aceleași valori lunare.

Când intră alocațiile și pensiile pe card

În ceea ce privește alocațiile de stat pentru copii, acestea vor fi virate în conturile bancare în data de 8 iulie 2026. Pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Poștei Române, distribuirea sumelor va începe din 10 iulie, urmând ca livrarea să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal.

În aceeași zi în care sunt efectuate transferurile alocațiilor în conturile bancare vor fi achitate și alte drepturi destinate familiilor cu copii. Printre acestea se numără indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, măsuri financiare acordate părinților care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Copiii cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de o alocație lunară în valoare de 719 lei. Același cuantum este acordat și copiilor cu handicap cu vârsta de până la 3 ani.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, alocația de stat rămâne de 292 de lei pe lună. Aceeași sumă este acordată și tinerilor care continuă studiile liceale sau profesionale, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru acordarea acestui sprijin financiar.

Copiii cu handicap care au între 3 și 18 ani primesc în continuare o alocație lunară de 719 lei, valoare care rămâne nemodificată pe întreaga durată a anului.

Procesarea cererilor pentru alocații, indemnizații și celelalte beneficii sociale continuă să fie realizată de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Aceste instituții gestionează atât aprobarea dosarelor depuse de beneficiari, cât și efectuarea plăților lunare către persoanele eligibile.

În ceea ce privește pensionarii, și în luna iulie se păstrează calendarul obișnuit de distribuire a pensiilor. Cei care au ales încasarea pensiei într-un cont bancar vor primi banii în data de 12 iulie 2026, când transferurile vor fi efectuate către instituțiile financiare.

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