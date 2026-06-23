Acasă » Știri » Calendarul plăților din iulie 2026. Când intră alocațiile și pensiile pe card

Calendarul plăților din iulie 2026. Când intră alocațiile și pensiile pe card

De: Anca Chihaie 23/06/2026 | 12:45
Calendarul plăților din iulie 2026. Când intră alocațiile și pensiile pe card
Calendarul plăților din iulie 2026. Când intră alocațiile și pensiile pe card
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Luna iulie 2026 aduce calendarul obișnuit al plăților pentru beneficiile sociale și pensii, iar familiile cu copii, precum și pensionarii își vor primi drepturile financiare aferente lunii iunie. Autoritățile mențin același mecanism de plată folosit și în lunile precedente, atât pentru beneficiarii care încasează banii în cont bancar, cât și pentru cei care primesc sumele prin mandat poștal.

Anul 2026 este al doilea consecutiv în care cuantumul alocațiilor de stat nu este actualizat. Sumele au fost păstrate la nivelul stabilit la finalul anului 2025, fără aplicarea unei noi indexări. Astfel, toate categoriile de beneficiari continuă să primească aceleași valori lunare.

Când intră alocațiile și pensiile pe card

În ceea ce privește alocațiile de stat pentru copii, acestea vor fi virate în conturile bancare în data de 8 iulie 2026. Pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Poștei Române, distribuirea sumelor va începe din 10 iulie, urmând ca livrarea să se desfășoare pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal.

În aceeași zi în care sunt efectuate transferurile alocațiilor în conturile bancare vor fi achitate și alte drepturi destinate familiilor cu copii. Printre acestea se numără indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, măsuri financiare acordate părinților care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Copiii cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de o alocație lunară în valoare de 719 lei. Același cuantum este acordat și copiilor cu handicap cu vârsta de până la 3 ani.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, alocația de stat rămâne de 292 de lei pe lună. Aceeași sumă este acordată și tinerilor care continuă studiile liceale sau profesionale, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru acordarea acestui sprijin financiar.

Copiii cu handicap care au între 3 și 18 ani primesc în continuare o alocație lunară de 719 lei, valoare care rămâne nemodificată pe întreaga durată a anului.

Procesarea cererilor pentru alocații, indemnizații și celelalte beneficii sociale continuă să fie realizată de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Aceste instituții gestionează atât aprobarea dosarelor depuse de beneficiari, cât și efectuarea plăților lunare către persoanele eligibile.

În ceea ce privește pensionarii, și în luna iulie se păstrează calendarul obișnuit de distribuire a pensiilor. Cei care au ales încasarea pensiei într-un cont bancar vor primi banii în data de 12 iulie 2026, când transferurile vor fi efectuate către instituțiile financiare.

CITEȘTE ȘI: 488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția

Decizie oficială. 137 lei în plus la pensie, de la 1 iulie 2026, pentru această categorie de pensionari din România

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Furturi în lanț în Grecia! Turiștii au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute
Știri
Furturi în lanț în Grecia! Turiștii au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
Știri
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate
Gandul.ro
Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Trei zodii încep cea mai bună perioadă din acest an. Ei sunt nativii care își schimbă destinul de la 1 iulie
Click.ro
Trei zodii încep cea mai bună perioadă din acest an. Ei sunt nativii care își...
Caz unic în Europa: De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte
Digi 24
Caz unic în Europa: De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte
Mașina din față blochează banda cu semafor verde intermitent. Ai voie să o depășești prin stânga pentru a face dreapta?
Promotor.ro
Mașina din față blochează banda cu semafor verde intermitent. Ai voie să o depășești prin...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate
Gandul.ro
Nicușor Dan, mesaj în pline negocieri cu partidele: Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Furturi în lanț în Grecia! Turiștii au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute
Furturi în lanț în Grecia! Turiștii au găsit mașinile sparte și bunurile personale dispărute
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
Momente dificile pentru Cornel Păsat! Dansatorul a aflat că este bolnav
O familie din Germania s-a mutat într-un sat din România. Care este motivul uluitor
O familie din Germania s-a mutat într-un sat din România. Care este motivul uluitor
Primele imagini cu Andra și Cătălin Măruță din vacanța de lux! Destinația exotică în care se ...
Primele imagini cu Andra și Cătălin Măruță din vacanța de lux! Destinația exotică în care se relaxează alături de Eva și David
Momente dramatice! Doi copii au fost găsiți fără suflare într-un autoturism
Momente dramatice! Doi copii au fost găsiți fără suflare într-un autoturism
De la prietenie la relație de iubire. Cum au ajuns să fie împreună Anca Țurcașiu și Călin Șerban
De la prietenie la relație de iubire. Cum au ajuns să fie împreună Anca Țurcașiu și Călin Șerban
Vezi toate știrile