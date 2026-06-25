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Cu ce pensie ireală s-a ales un pensionar român, după un stagiu de cotizare de 27 de ani

De: David Ioan 25/06/2026 | 09:26
Cu ce pensie ireală s-a ales un pensionar român, după un stagiu de cotizare de 27 de ani
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Pensionarii care au lucrat ani întregi în condiții speciale sau deosebite continuă să reclame că noua lege a pensiilor îi pune într-o situație nedreaptă. Un exemplu recent este cazul unui bărbat care, deși are șapte ani lucrați în fosta grupă a II‑a, s-a trezit cu o pensie de aproximativ 1.700 de lei.

Nemulțumirile au apărut după intrarea în vigoare a reformei pensiilor din 2024, când perioadele suplimentare acordate pentru munca în condiții grele au fost trecute la stagii necontributive. Pensionarii au contestat în instanță această schimbare, însă procesele au ajuns într-un punct mort, iar unele tribunale au sesizat Curtea Constituțională pentru a lămuri situația.

Cu ce pensie ireală s-a ales un pensionar român, după un stagiu de cotizare de 27 de ani

Pensionarul analizat are un stagiu total de cotizare de 27 de ani, dintre care șapte ani lucrați în grupa a II‑a. Pe baza contribuțiilor din perioadele de muncă în condiții normale a acumulat 12,5 puncte. La acestea s-au adăugat 1,8 puncte din pensia suplimentară, 4,8 puncte pentru activitatea în condiții deosebite și încă un punct din stabilitate.

Totalul a ajuns la 20,5 puncte, la care s-a mai adăugat un punct pentru perioada petrecută în armată și la școală. Cu 21 de puncte înmulțite cu valoarea punctului de referință, de 81 de lei, pensia finală a rezultat la aproximativ 1.700 de lei.

Prima pierdere apare la stagiul suplimentar acordat pentru grupa a II‑a: trei luni pentru fiecare an lucrat. În cazul său, cele 21 de luni suplimentare sunt considerate necontributive, deci nu aduc nici puncte bonus, nici puncte de stabilitate. A doua pierdere vine din faptul că legislația actuală acordă doar 0,25 puncte pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite, în timp ce vechea lege 218/2008 majora punctajul cu 25%, o formulă mult mai avantajoasă.

Prin aceste două modificări, pensionarul ajunge să fie dezavantajat tocmai pentru anii lucrați în condiții grele, iar pensia rezultată reflectă clar efectele noii legislații.

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