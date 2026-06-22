603 lei în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

Aproape 900.000 de pensionari din România trăiesc lunar cu sprijinul financiar oferit de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate de 1.281 de lei. Fără aceste completări, veniturile multor vârstnici ar coborî sub un prag considerat insuficient pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Datele oficiale arată că peste 882.000 de persoane nu ating prin contributivitate suma minimă stabilită de lege, iar diferența este acoperită integral din bugetul public. În funcție de județ și de istoricul de muncă, suplimentele lunare se situează între aproximativ 440 și 631 de lei.

603 lei în plus la pensie pentru această categorie de pensionari români

Mecanismul de completare este prevăzut în Legea 360/2023 și are rolul de a garanta un venit minim pentru cei care au îndeplinit condițiile de pensionare, dar nu au acumulat suficiente contribuții pentru a depăși pragul de 1.281 de lei.

În lipsa indexărilor care ar fi trebuit aplicate în 2025 și 2026, aceste sume suplimentare au devenit esențiale pentru pensionarii cu venituri foarte mici, într-un context economic marcat de scumpiri și creșterea costului vieții.

În județul Hunedoara, pensionarii cu pensii sub nivelul minim garantat primesc în medie 603 lei în plus pentru a ajunge la suma de referință.

Este unul dintre cele mai ridicate suplimente din țară, alături de județele Maramureș și Cluj, unde diferențele acoperite de stat depășesc frecvent 590–600 de lei.

Cine se încadrează

La polul opus, în județul Tulcea, completarea medie este de aproximativ 440 de lei, cea mai mică valoare la nivel național. Alte județe se situează între aceste extreme, cu valori medii precum 488 de lei în Constanța, 545 de lei în Iași, 519 lei în Timiș sau 499 de lei în Ilfov.

Beneficiarii acestor sume suplimentare sunt persoanele care au atins vârsta standard de pensionare – 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani și 3 luni pentru femei – și au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare, de aproximativ 15 ani.

Pentru mulți dintre ei, pensia contributivă redusă este rezultatul unui număr mic de ani lucrați, al salariilor scăzute din anumite domenii sau al lipsei perioadelor de muncă în condiții speciale, care ar fi adus punctaje suplimentare. Există și situații în care contribuțiile nu au fost achitate integral de angajatori, ceea ce a diminuat pensia finală.

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