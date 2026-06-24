Acești 900.000 pensionari din România primesc 537 lei în plus la pensie. Cine se încadrează

Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază lunar de un sprijin financiar care le ridică pensia până la nivelul minim garantat de stat, stabilit la 1.281 de lei. Pentru mulți dintre ei, pensia calculată pe baza contributivității este sub acest prag, iar diferența este acoperită printr-un ajutor mediu de 537 de lei.

Măsura rămâne una dintre puținele forme de protecție într-un an în care pensiile sunt înghețate, iar punctul de pensie rămâne blocat la valoarea de 81 de lei cel puțin până la 1 ianuarie 2027. După două amânări consecutive ale indexării, nu există încă o decizie clară privind o eventuală majorare la începutul anului viitor.

Acești 900.000 pensionari din România primesc 537 lei în plus la pensie

Sprijinul anual acordat prin acest mecanism ajunge la 6.000 de lei. Există județe în care valoarea medie a ajutorului depășește semnificativ media națională. În Maramureș, de exemplu, peste 28.000 de pensionari primesc aproximativ 630 de lei lunar pentru a atinge pensia minimă. Diferențele provin din nivelul redus al pensiilor calculate în baza contribuțiilor, ceea ce obligă statul să acopere o parte mai mare din sumă.

Pe lângă acest sprijin, pensionarii cu venituri mici ar trebui să primească două tranșe de câte 125 de lei pe cardul de alimente. Deși măsura este prevăzută, surse administrative indică faptul că fondurile nu sunt încă disponibile, iar data acordării nu este stabilită. Situația rămâne incertă, iar autoritățile nu au oferit un calendar oficial.

Un alt ajutor activ până la finalul anului 2026 este sprijinul pentru plata energiei electrice, în valoare de 50 de lei lunar. Acesta se acordă persoanelor singure cu venituri de până la 1.940 de lei sau gospodăriilor cu venituri de până la 1.784 de lei pe membru. Pensionarii care depășesc aceste praguri din cauza altor venituri nu mai sunt eligibili. Valoarea totală anuală a acestui sprijin ajunge la 500 de lei.

Cine se încadrează

Pentru încălzirea locuinței, ajutoarele sunt împărțite în două categorii: suplimentul pentru energie, acordat tot anul, și ajutorul pentru sezonul rece, valabil între 1 octombrie și 1 aprilie. Sumele variază în funcție de tipul de combustibil utilizat și de veniturile beneficiarilor, putând ajunge până la câteva sute de lei lunar în cazul consumatorilor vulnerabili. În total, aceste ajutoare pot depăși 3.000 de lei pe an pentru cei care se încadrează în toate criteriile.

La final de an, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei primesc un sprijin suplimentar între 300 și 500 de lei, în funcție de nivelul pensiei. În plus, unele primării acordă ajutoare proprii, fie ocazional, fie pe tot parcursul anului, motiv pentru care seniorii sunt încurajați să verifice programele locale.

O altă modalitate de creștere a veniturilor o reprezintă revizuirea dosarelor prin așa-numita mică recalculare. Pensionarii care depun cerere și se încadrează primesc o pensie majorată după emiterea noii decizii, precum și restanțele aferente perioadei dintre depunerea solicitării și recalculare. Pentru mulți dintre ei, această procedură poate aduce sume consistente, mai ales dacă dosarul nu a fost actualizat de mai mulți ani.

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