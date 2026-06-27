Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus

Pensiile din România nu pot scădea, ci trebuie să fie indexate cu inflația în fiecare an. Comisia Europeană a anunțat vineri, 26 iunie, procentul cu care vor crește pensiile românilor în următorii trei ani. O categorie de pensionari va primi și cu 870 de lei mai mult.

În anul 2024, pensiile românilor s-au recalculat. Mulți nu au fost de acord cu modul în care s-a procedat atunci. Pensiile nu au mai fost indexate de atunci, însă lucrurile s-ar putea schimba. Comisia Europeană a anunțat vineri, 26 iunie, procentul cu care vor crește veniturile pensionarilor români. Începând de anul viitor, legea spune că ar trebui să crească cu 10%, adică procentul inflației plus 2% creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Astfel, ar trebui să fie mai mult cu 12%. În plus, o categorie de pensionari va primi cu 870 de lei mai mult.

Cu cât cresc pensiile în următorii trei ani

Ultima majorare importantă a pensiilor s-a făcut în anul 2024. De la 1 ianuarie, 2025 nu s-au mai indexat, iar asta i-a nemulțumit pe mulți români. Ba mai mult, au apărut controverse uriașe în același an deoarece unii consideră că introducerea CASS la pensiile peste 3.000 de lei în 2025 a fost ilegală.

Pe de altă parte, lucrurile s-ar putea schimba și ar putea fi vești bune pentru pensionari. Conform Art. 84 din Legea 360/2023 începând de anul viitor prevederile vor intra în vigoare.

Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, arată legea.

Așadar, pensiile ar urma de anul viitor să crească cu 12%. Pensia medie pentru limita de vârstă este de 3.100 de lei. La 1 ianuarie 2027, pensia medie de vârstă ar trebui să crească cu 370 de lei, așadar va ajunge la 3.470 de lei.

De la 1 ianuarie 2028 ar trebui să se indexe 9%, inflația fiind aproximativ 7%, așadar pensia ar trebui să crească în medie cu 310 lei. Venitul lunar ar fi în acest caz 3.780 de lei.

Pe de altă parte, din anul 2029, pensia ar trebui să se indexeze cu 5% și să crească cu 190 de lei. Pensia pentru limita de vârstă ar fi de 3.970 de lei lunar. Așadar, dacă indexarea se va face corect, venitul ar crește cu 870 de lei.

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