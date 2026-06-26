Crește vârsta de pensionare. De când va intra în vigoare și ce reguli presupune

Noi vești pentru pensionarii români. Vârsta de pensionare va crește în următoarea perioadă. De asemenea, se vor schimba și regulile pentru pensia anticipată. Autoritățile spun că totul se va face treptat până în anul 2035.

Viitorii pensionari trebuie să știe că vârsta de pensionare va crește începând cu luna iulie 2026. Noua regulă vizează femeile, astfel că vârsta de pensionare va ajunge în anul 2035 la același nivel cu cea a bărbaților. De asemenea, se schimbă normele și în ceea ce privește pensia anticipată. În acest moment se mai pot pensiona doar cei care au vârsta de 60 de ani și au realizat stagiul de cotizare de 40 de ani.

Crește vârsta de pensionare

Oficialii vin cu noi vești importante pentru pensionari, în special pentru femei. Începând cu luna iulie 2026 lucrurile se schimbă semnificativ. Specialiștii au decis să crească vârsta de pensionare, astfel că până în anul 2035, vârsta obligatorie pentru femei va fi la fel ca cea pentru bărbați. Concret, în vechea legislație, femeile își înceteau activitatea în câmpul muncii la vârsta de 63 de ani, iar bărbații la 65 de ani. Regula se schimbă, astfel vârsta standard pentru doamne va fi tot 65 de ani.

Procesul nu are loc peste noapte, ci treptat până în anul 2035. În fiecare an se vor adăuga în jur de două luni la vârsta de pensionare, pentru ca până în anul stabilit să se ajungă la vârsta standard. În acest moment, în România sunt aproximativ 4,6 milioane de pensionari, iar femeile sunt majoritare.

Noua regulă pentru pensionarea anticipată

Schimbările nu se opresc aici. Un alt aspect care va suferi modificări se referă la pensionarea anticipată. Autoritățile au impus noi reguli importante. Pe noua lege a fost eliminată pensionarea anticipată cu penalizare. În această perioadă, se mai pot pensiona anticipat doar persoanele care au îndeplinit 60 de ani, dar care au realizat și stagiul de cotizare de 40 de ani. Așadar, după 40 de ani de muncă pot ieși la pensie antificat, fără nicio penalizare.

Pe de altă parte, există o veste bună pentru o categorie de pensionari. Este vorba despre cei care locuiesc în județul Hunedoara. Pensionarii cu pensii sub nivelul minim garantat primesc în medie 603 lei în plus pentru a ajunge la suma de referință.

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