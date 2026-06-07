Acasă » Știri » Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026! Suma crește automat

Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026! Suma crește automat

De: Anca Chihaie 07/06/2026 | 11:48
Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026! Suma crește automat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Începând cu 1 iulie 2026, costul pentru completarea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii va crește, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Modificarea va afecta direct persoanele care aleg să își cumpere ani de vechime pentru a îndeplini condițiile necesare pensionării.

Mecanismul de completare a vechimii este utilizat în special de cei care nu au acumulat suficienți ani de contribuții la sistemul public de pensii. Prin intermediul unui contract de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii, aceștia pot acoperi perioadele în care nu au fost asigurați. Perioadele care pot fi achitate sunt limitate, fiind cuprinse între o lună și maximum șase ani, în funcție de situația individuală și de necesarul de stagiu până la pensionare.

Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026

Sistemul permite doar achitarea perioadelor necontributive, adică acele intervale în care persoana nu a avut venituri pentru care s-au plătit contribuții sociale și nu s-a aflat în situații asimilate stagiului de cotizare, cum ar fi anumite forme de studii sau serviciul militar, acolo unde este cazul. Acest mecanism rămâne o opțiune pentru completarea vechimii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

În prezent, calculul contribuției pentru asigurarea socială facultativă se face prin raportare la salariul minim brut pe economie. Cota aplicată este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă plătită lunar de o persoană care își cumpără vechime este direct dependentă de nivelul salariului minim în vigoare.

Până la 1 iulie 2026, salariul minim brut este stabilit la 4.050 de lei. Pe baza acestui nivel, contribuția minimă lunară ajunge la 1.012,50 lei. Dacă această sumă este menținută pe parcursul unui an întreg, costul total pentru un an de vechime se ridică la 12.150 de lei. Aceasta reprezintă valoarea de referință actuală pentru persoanele care aleg să își completeze stagiul de cotizare în condițiile existente înainte de majorarea salariului minim.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări salariale de la 1 iulie 2026, baza de calcul se modifică. Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei, ceea ce influențează automat și nivelul contribuției minime datorate pentru asigurarea socială facultativă.

Astfel, după această dată, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei. Raportat la un an întreg de contribuție, costul pentru cumpărarea unui an de vechime va crește la 12.975 de lei. Diferența față de perioada anterioară este de 825 de lei pentru fiecare an de stagiu achiziționat.

Această creștere este determinată exclusiv de ajustarea salariului minim, deoarece legislația privind contribuțiile sociale folosește acest indicator ca bază de calcul. În consecință, orice modificare a salariului minim are impact direct asupra sumelor plătite pentru asigurarea socială voluntară.

CITEŞTE ŞI: Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document

Cu câți ani mai devreme poți ieși la pensie dacă ai handicap? Ce spune legea din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Bibi a fost eliminată azi-noapte din semifinala Survivor. Are legătură cu Aris Eram
Știri
Motivul real pentru care Bibi a fost eliminată azi-noapte din semifinala Survivor. Are legătură cu Aris Eram
Ce sumă de bani a primit Bibi de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni în jungla de la Survivor 2026
Știri
Ce sumă de bani a primit Bibi de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni în jungla…
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă dronele au fost bruiate, e foarte posibil ca ele să fi fost bruiate de România”
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20 iunie”
Adevarul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Mediafax
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Parteneri
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Un model legendar ar putea fi readus la viață de Ford. Un sedan cu patru uși, foarte probabil cu motor electric
Promotor.ro
Un model legendar ar putea fi readus la viață de Ford. Un sedan cu patru...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă dronele au fost bruiate, e foarte posibil ca ele să fi fost bruiate de România”
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă dronele au...
ULTIMA ORĂ
BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci
BANC | Te doare spatele și burta? Soluții pentru bogați și săraci
Motivul real pentru care Bibi a fost eliminată azi-noapte din semifinala Survivor. Are legătură cu ...
Motivul real pentru care Bibi a fost eliminată azi-noapte din semifinala Survivor. Are legătură cu Aris Eram
Ce sumă de bani a primit Bibi de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni în jungla de la Survivor ...
Ce sumă de bani a primit Bibi de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni în jungla de la Survivor 2026
Întoarsă în România, Andreea Munteanu a dat cărțile pe față despre Gabi Tamaș. Ce se întâmpla ...
Întoarsă în România, Andreea Munteanu a dat cărțile pe față despre Gabi Tamaș. Ce se întâmpla în junglă, când camerele de filmat se opreau
Gestul rușinos făcut de Lucian Popa, după ce a eliminat-o pe Bibi. Când a văzut asta, Bianca a început ...
Gestul rușinos făcut de Lucian Popa, după ce a eliminat-o pe Bibi. Când a văzut asta, Bianca a început să plângă
Moment tensionat pe scenă! Dorian Popa a fost enervat de un copil în timp ce vorbea despre credință
Moment tensionat pe scenă! Dorian Popa a fost enervat de un copil în timp ce vorbea despre credință
Vezi toate știrile