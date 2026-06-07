Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026! Suma crește automat

Începând cu 1 iulie 2026, costul pentru completarea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii va crește, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Modificarea va afecta direct persoanele care aleg să își cumpere ani de vechime pentru a îndeplini condițiile necesare pensionării.

Mecanismul de completare a vechimii este utilizat în special de cei care nu au acumulat suficienți ani de contribuții la sistemul public de pensii. Prin intermediul unui contract de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii, aceștia pot acoperi perioadele în care nu au fost asigurați. Perioadele care pot fi achitate sunt limitate, fiind cuprinse între o lună și maximum șase ani, în funcție de situația individuală și de necesarul de stagiu până la pensionare.

Cât costă un an de vechime la pensie din 1 iulie 2026

Sistemul permite doar achitarea perioadelor necontributive, adică acele intervale în care persoana nu a avut venituri pentru care s-au plătit contribuții sociale și nu s-a aflat în situații asimilate stagiului de cotizare, cum ar fi anumite forme de studii sau serviciul militar, acolo unde este cazul. Acest mecanism rămâne o opțiune pentru completarea vechimii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

În prezent, calculul contribuției pentru asigurarea socială facultativă se face prin raportare la salariul minim brut pe economie. Cota aplicată este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă plătită lunar de o persoană care își cumpără vechime este direct dependentă de nivelul salariului minim în vigoare.

Până la 1 iulie 2026, salariul minim brut este stabilit la 4.050 de lei. Pe baza acestui nivel, contribuția minimă lunară ajunge la 1.012,50 lei. Dacă această sumă este menținută pe parcursul unui an întreg, costul total pentru un an de vechime se ridică la 12.150 de lei. Aceasta reprezintă valoarea de referință actuală pentru persoanele care aleg să își completeze stagiul de cotizare în condițiile existente înainte de majorarea salariului minim.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări salariale de la 1 iulie 2026, baza de calcul se modifică. Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei, ceea ce influențează automat și nivelul contribuției minime datorate pentru asigurarea socială facultativă.

Astfel, după această dată, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei. Raportat la un an întreg de contribuție, costul pentru cumpărarea unui an de vechime va crește la 12.975 de lei. Diferența față de perioada anterioară este de 825 de lei pentru fiecare an de stagiu achiziționat.

Această creștere este determinată exclusiv de ajustarea salariului minim, deoarece legislația privind contribuțiile sociale folosește acest indicator ca bază de calcul. În consecință, orice modificare a salariului minim are impact direct asupra sumelor plătite pentru asigurarea socială voluntară.

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