Pescobar intervine în scandalul lui Cătălin Botezatu cu influencerii: ”Nu au ce să caute la mine în locații”

Pescobar intervine în scandalul lui Cătălin Botezatu (59 de ani) cu influencerii. Afaceristul îi ține partea designerului, ocazie prin care a reaminti că vloggerii și creatorii de conținut nu au ce căuta în restaurantele sale.

Recent, în timpul unui interviu, Cătălin Botezatu a izbucnic și i-a făcut „praf” pe influencerii de „carton” din România (vezi AICI video). Fără rețineri, designerul a mărturisit că este la un pas să le declare război celor care nu au niciun talent, nu muncesc, dar fac bani din vizualizări și promoții pe social media.

„Ce influenceri? Cine sunt influencerii? Terminați-vă cu prostiile astea. În afară de 3-4-5 fete… care influenceri? Atârnători? Papagali? Ce? Cine sunt acești influenceri? Fetele astea botoxate, cu sânii atât de Mari, care vin la un eveniment să promoveze evenimentul și mai iau și bani… Se promovează pe ele. Pe bune? Cine sunteți voi? Ce lăsați în urma voastră? Care influencerițe? Care influenceri? Aveți vreo responsabilitate? Dați de mâncare cumva unei familii? Aveți vreun job? Terminați cu influencerițele, că mă apucă crizele. Când o să dau nume, o să dau cu ei de pământ. Ăștia sunt atârnători”, a spus Cătălin Botezatu.

Pescobar se alătură lui Cătălin Botezatu în războiul cu influencerii

În urma acestor declarații, Pescobar se alătură prietenului său și îi ține partea după atacul dur la adresa influencerilor. Susținând 100% ceea ce a declarat designerul, afaceristul este mai convins ca niciodată că decizia de a le da interzis aproape tuturor influencerilor și creatorilor de conținut în restaurantele sale a fost cea mai corectă mișcare.

„Prietenul meu, Cătălin Botezatu, a fost sincer, atâta tot. O opinie a ceea ce se autointitulează influcerii. Eu reușesc să am atât de mult hate pentru că îmi păstrez normalitatea și am zis că la mine în locații nu vreau să aud de influenceri de food, cu excepția unora. Eu spun doar pe categoria mea, că nu are cum un pișpirel din ăsta de 19-20 de ani care abia s-a urcat de două ori în Tarom și nu a văzut nimic, dacă îl bate vântul de două ori îl dărâmă, nu are cum să fie influencer. De ce? Eu când mergeam la club, acum 20 de ani, eram rege, iar acum dacă merg la club, tot rege sunt. Acum 20 de ani nu era social media”, a spus Pescobar despre influencer.

De asemenea, Pescobar propune ca „meseria” de influencer să fie supusă unui sistem similar ca cel din China, unde creatorii de conținut au nevoie de diplomă și studii speciale pentru a le atesta competențele înainte de a se autointitula influenceri.

„În China nu mai ai voie să fii influencer decât dacă ai acte, dacă ai o școală în spate. Numărul de like-uri nu vă face speciali, nu e niciun fel de smecherie, nici măcar din punct de vedere comercial. Așa că foarte mare dreptate are Cătălin. Pe treaba lui, pe modă, croitorie, el e simbol național. E smecher de o viață. Influencer de ce? Ei abia trec strada. E păcat, pentru că ei oricum nu au ce influența, pentru că mințile puternice și statornice, copiii care au o educație de acasă nu au cum să fie influenceri. Cum poate să vină unu la mine, care nu a mai mâncat niciodată, nu știe ce e ăla ce e caviar, ce e caracatița, să își dea cu părerea. Că ce, în funcție de ce, în raport cu ce?, a mai spus Pescobar.

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