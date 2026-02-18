Acasă » Știri » Cum l-a atacat un influencer pe Cătălin Botezatu: “Aplicația nu poate defini bine chipul”

Cum l-a atacat un influencer pe Cătălin Botezatu: "Aplicația nu poate defini bine chipul"

18/02/2026
Cum l-a atacat un influencer pe Cătălin Botezatu: “Aplicația nu poate defini bine chipul”
Cătălin Botezatu. FOTO: Cătălin Botezatu/Instagram

Cătălin Botezatu este unul dintre miile de oameni care folosesc filtrele de înfrumusețare în pozele pe care le postează în mediul online. Nu au întârziat nici reacțiile utilizatorilor la vederea imaginilor cu designer-ul de modă și l-au criticat dur.

După ce Cătălin Botezatu a încărcat fotografii în care a utilizat filtre de „beauty”, consumatorii de social media au blamat deciziile acestuia de a posta fotografii editate.

Cătălin Botezatu, pus la zid de un influencer

Un creator de conținut a reacționat public prin platforma TikTok, acolo unde a criticat abuzul de filtre pe care Cătălin Botezatu îl face, ba chiar i-a oferit și câteva sfaturi pentru ca pozele să pară mai naturale.

„În primul rând, să știți că nu am nimic cu dumneavoastră, domnule Cătălin, dar la FaceApp, când faceți poza de prea departe, aplicația nu poate defini bine chipul, așa că îl regenerează și îl adaugă ulterior. Două variante: ori faceți poza mai de aproape, ori reduceți filtrul, pentru că zici că e direct pictură în ulei”, a spus creatorul de conținut pe Tiktok.

@razvan_mazilu♬ original sound – Razvan Mazilu

Valuri de reacții la adresa designerului de modă

Designerul a postat o fotografie împreună cu o femeie, iar ambii par să fie victimele filtrelor de înfrumusețare.

Bineînțeles că, în urma acestui videoclip care s-a viralizat rapid, în secțiunea de comentarii au apărut tot felul de replici amuzante ale internauților. De la simple emoji-uri care râd, la comentarii și asocieri cu alte persoane cunoscute care utilizează aceste moduri de editare.

„El ca el, dar ea are și un ochi câș sau o avea strabism tanti”, scrie un utilizatorul a platformei Tiktok în secțiunea de comentarii a videoclipului.

Cătălin Botezatu. FOTO: Cătălin Botezatu/Instagram
Fotografia la care au reacționat oamenii. FOTO: Cătălin Botezatu/Instagram

Videoclipul postat a ajuns la 51k de vizionări pe platforma socială de entertainment.

Designerul de modă nu este singurul care își editează pozele și le face publice. Potrivit unui studiu efectuat de Reveal Marketing Research, un număr de 51% dintre utilizatorii de pe rețelele de socializare s-au simțit presați să folosească metode de editare ale feței sau corpului. Din nefericire, motivul principal este presiunea de încadrare în standarde nerealiste de frumusețe

Victimele „escrocului de pe TikTok” au rupt tăcerea! Cum a reușit Loverboy-ul din Vaslui să le manipuleze: „M-a păcălit într-un hal fără de hal”
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate
