Acasă » Exclusiv » Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate

Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate

De: Delina Filip 21/11/2025 | 17:50
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Senatoarea POT, Valentina Aldea, este în centrul atenției după ce soția unui afacerist a bătut-o cu ranga. Furia femeii a degenerat într-un adevărat scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției și, până și autoturismul politicienei a fost avariat. Cu tot scandalul cu doamna Valentina Aldea ne mirăm că soția afaceristului a reușit să o recunoască pe senatoarea POT, având în vedere că realitatea nu prea coincide cu ceea ce postează aceasta pe social media. Și nu, nu am tras noi concluzii pripite, ci vă veți da seama și dumneavoastră despre asta imediat ce vă vom arăta imaginile cu ea. 

CANCAN.RO a detonat bomba momentului: Scandalul de proporții în care protagonista principală este senatoarea Valentina Aldea. Așa cum știți, politiciana a ieșit foarte șifonată după ce soția bărbatului cu care Valentina avea o relație a prins-o și s-a răzbunat pe ea! (vezi aici) Adevărul este că a avut ochi de șoim și intuiție feminină la maximum, căci nu a ezitat deloc! De ce spunem asta? Căci senatoarea Valentina Aldea pare cu totul altă persoană în realitate față de cum este pe social media.

Instagram vs realitate: Senatoarea POT, Valentina Aldea, a abuzat de programele de editare

Dai un ban, dar stai în față, așa merge treaba și cu programele de editare și cei care au abonament premium. Cel mai probabil și senatoarea POT, Valentina Aldea, știe despre ce este vorba. De ce spunem asta? Pentru că realitatea nu coincide deloc cu pozele de pe Instagram. Ne și mirăm cum de a ajuns soția înșelată să o recunoască pe sexy-politiciană?! Dar, stați să vedeți despre ce este vorba și trageți voi concluziile!

 

 

 

Valentina Aldea în online vs realitate
Valentina Aldea în online vs realitate

Nu, în imagini nu sunt persoane diferite, ci este aceeași: senatoarea POT cu și fără programe de editare. Doamna Valentina a uitat probabil că Senatul României este obligat să posteze poze cu senatorii lor pe site-ul oficial. Dacă punem cele două fotografii una lângă cealaltă se poate observa că doamna Valentina Aldea este cam diferită. De la forma buzelor, la ochi și sprâncene, politiciana a cam abuzat de aplicații. Dar doamna senatoare a ajuns într-un punct în care până și culoarea ochilor și-a schimbat-o, cât și dimensiunea lor. Noroc cu părul șaten cu șuvițe blonde care a rămas același, căci așa am mai putut cât de cât să o recunoaștem.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Are buzele conturate la milimetru, pomeții perfect ridicați, și sprâncene „cu arhitectură perfectă”, senatoarea POT parcă şi-a resetat setările vizuale. Dar ce dacă? Important e să primească like-uri, share-uri şi subscribe (pe toate aplicațiile 😀). Doamna senatoare a zis POT, dar se pare că nu prea poate cu programele de editare.

Morala? Dacă viaţa ţi-o editezi bine, lumea crede că eşti în control, doar că aici, nu este cazul. Deci, domnia-voastră, senatoare Aldea: pozele-drăguţe cu look-ul perfect au avut succes, dar niciodată să nu uităm că în faţa realității nu merge niciun filtru de înfrumusețare.

CITEȘTE ȘI: Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!

ACCESEAZĂ: Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală! 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare
Exclusiv
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare
Prima reacție a femeii care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu”
Exclusiv
Prima reacție a femeii care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu”
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de...
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere
Adevarul
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
Prosport.ro
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
Click.ro
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului
Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului
Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback
Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au ...
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a ...
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”
Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță
Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță
Vezi toate știrile
×