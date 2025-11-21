Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate

Senatoarea POT, Valentina Aldea, este în centrul atenției după ce soția unui afacerist a bătut-o cu ranga. Furia femeii a degenerat într-un adevărat scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției și, până și autoturismul politicienei a fost avariat. Cu tot scandalul cu doamna Valentina Aldea ne mirăm că soția afaceristului a reușit să o recunoască pe senatoarea POT, având în vedere că realitatea nu prea coincide cu ceea ce postează aceasta pe social media. Și nu, nu am tras noi concluzii pripite, ci vă veți da seama și dumneavoastră despre asta imediat ce vă vom arăta imaginile cu ea.

CANCAN.RO a detonat bomba momentului: Scandalul de proporții în care protagonista principală este senatoarea Valentina Aldea. Așa cum știți, politiciana a ieșit foarte șifonată după ce soția bărbatului cu care Valentina avea o relație a prins-o și s-a răzbunat pe ea! (vezi aici) Adevărul este că a avut ochi de șoim și intuiție feminină la maximum, căci nu a ezitat deloc! De ce spunem asta? Căci senatoarea Valentina Aldea pare cu totul altă persoană în realitate față de cum este pe social media.

Instagram vs realitate: Senatoarea POT, Valentina Aldea, a abuzat de programele de editare

Dai un ban, dar stai în față, așa merge treaba și cu programele de editare și cei care au abonament premium. Cel mai probabil și senatoarea POT, Valentina Aldea, știe despre ce este vorba. De ce spunem asta? Pentru că realitatea nu coincide deloc cu pozele de pe Instagram. Ne și mirăm cum de a ajuns soția înșelată să o recunoască pe sexy-politiciană?! Dar, stați să vedeți despre ce este vorba și trageți voi concluziile!

Nu, în imagini nu sunt persoane diferite, ci este aceeași: senatoarea POT cu și fără programe de editare. Doamna Valentina a uitat probabil că Senatul României este obligat să posteze poze cu senatorii lor pe site-ul oficial. Dacă punem cele două fotografii una lângă cealaltă se poate observa că doamna Valentina Aldea este cam diferită. De la forma buzelor, la ochi și sprâncene, politiciana a cam abuzat de aplicații. Dar doamna senatoare a ajuns într-un punct în care până și culoarea ochilor și-a schimbat-o, cât și dimensiunea lor. Noroc cu părul șaten cu șuvițe blonde care a rămas același, căci așa am mai putut cât de cât să o recunoaștem.

Are buzele conturate la milimetru, pomeții perfect ridicați, și sprâncene „cu arhitectură perfectă”, senatoarea POT parcă şi-a resetat setările vizuale. Dar ce dacă? Important e să primească like-uri, share-uri şi subscribe (pe toate aplicațiile 😀). Doamna senatoare a zis POT, dar se pare că nu prea poate cu programele de editare.

Morala? Dacă viaţa ţi-o editezi bine, lumea crede că eşti în control, doar că aici, nu este cazul. Deci, domnia-voastră, senatoare Aldea: pozele-drăguţe cu look-ul perfect au avut succes, dar niciodată să nu uităm că în faţa realității nu merge niciun filtru de înfrumusețare.

