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Calculator pensii 2026 | Cum afli cu exactitate ce bani ai acumulat la pensie până azi?

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 16:06
Calculator pensii 2026 | Cum afli cu exactitate ce bani ai acumulat la pensie până azi?
Câți bani ai strâns pentru pensie până în prezent
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Poți afla în orice moment câți bani ai cotizat pentru pensie și ce drepturi ai acumulat până în prezent. Casa Națională de Pensii oferă acces la informații privind stagiul de cotizare și punctajul obținut, iar noua lege a pensiilor permite estimarea valorii viitoarei pensii. În plus, prin intermediul datelor și aplicațiilor dedicate, poți verifica rapid și anul în care vei îndeplini condițiile de pensionare.

Deși procesul de digitalizare nu este încă finalizat în totalitate, persoanele asigurate au la dispoziție mai multe instrumente pentru a-și analiza situația contributivă. Astfel, pe site-ul Casei Naționale de Pensii se pot vedea veniturile pentru care s-au plătit contribuții, numărul de puncte acumulate și perioada rămasă până la pensionare.

Cum poți afla câți bani ai acumulat pentru pensie

După aproximativ 15 ani de activitate și venituri lunare de circa 4.000 de lei, calculul a indicat că valoarea pensiei corespunzătoare contribuțiilor acumulate ar fi de aproximativ 574 de lei. În urma perioadei lucrate, au fost înregistrate aproximativ 85 de puncte de pensie, care au fost introduse în formula de calcul prevăzută de lege.

Pentru a afla momentul pensionării, primul pas este verificarea condițiilor prevăzute de legislație. În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. La femei, regulile sunt într-un proces de creștere graduală până în anul 2035. În prezent, vârsta standard este de 62 de ani și 6 luni, urmând să crească treptat în anii următori, alături de stagiul complet de cotizare.

Calculul punctajului se bazează pe veniturile pentru care s-au achitat contribuții sociale. Pentru perioadele lucrate după anul 2001, venitul brut este raportat la salariul mediu utilizat în anul respectiv, rezultând punctajul lunar care stă la baza stabilirii pensiei. Din septembrie 2024, formula de calcul se raportează la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

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