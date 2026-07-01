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Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt

De: Denisa Crăciun 01/07/2026 | 16:57
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Cum se împarte averea dintre Ileana Sterp și fostul soț / Sursa foto Social media
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De ceva timp, în mediul online, au apărut zvonuri conform cărora Ileana Sterp și soțul ei, Daniel, ar fi mers pe drumuri separate. După o perioadă de tăcere, sora lui Culiță și Iancu Sterp a dezvăluit totul. Ea a anunțat divorțul prin intermediul unui mesaj distribuit pe rețelele de socializare.

Ileana Sterp și Daniel Aloman au divorțat în mare secret. Cei doi au avut o căsnicie frumoasă care a durat șapte ani. În urma speculațiilor tot mai dese legate de despărțire, influencerița a confirmat. Acum, foștii soți trebuie să își împartă averea, deloc una modestă.

Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și fostul ei soț, Daniel

De-a lungul timpului, cei doi au avut mai multe surse de venit. Au avut numeroase afaceri, însă una dintre ele a atras în mod special atenția fanilor. Este vorba despre vila de lux din Sebeș, pe care au transformat-o într-un loc special de închiriat pentru turiști. Ileana și Daniel au locuit o bună perioadă într-un penthouse de lux, însă în luna martie 2026, influencerița a decis să se mute, alături de copiii ei în sat, acolo unde i-a înscris la grădiniță.

De asemenea, schimbările au continuat, astfel că sora lui Iancu și Culiță Sterp și-a cumpărat o casă la țară. Aceasta și-a dorit să fie aproape de mama Geta, așa că a amenajat totul după bunul plac, în stil tradițional, devenindu-i noul cămin. Pe lângă afaceri și vila de lux, cei doi foști soți au de împărțit la avere și mașini impresionante, care costă câteva sute de mii de euro.

Cum a anunțat Ileana Sterp că a divorțat

În urma zvonurilor, bruneta a decis să lase pe rețelele sale de socializare un mesaj clar. Aceasta a spus că nu își dorește să abordeze subiectul, fiind unul delicat, așadar motivele separării doar ei le cunosc.

În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări despre viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu mergem pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea.

În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere, a scris Ileana Sterp pe Instagram.

VEZI ȘI: Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani

Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”

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