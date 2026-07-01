Acasă » Exclusiv » Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”

Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”

De: roxana tudorescu 01/07/2026 | 14:27
Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ileana Sterp și Daniel Aloman au ajuns la finalul căsniciei după 7 ani de mariaj. Sora lui Culiță Sterp a confirmat despărțirea printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care a precizat că ea și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate. La începutul acestui an, Ileana vorbise deschis despre relația ei de cuplu, recunoscând că în mariaj au existat mai multe momente dificile, însă a preferat atunci să nu dea curs zvonurilor. CANCAN.RO are în exclusivitate primele reacții ale lui Daniel Aloman.

Primele speculații privind o posibilă despărțire între Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut în urmă cu câteva zile, după ce fanii au observat că Ileana s-a mutat alături de cei doi copii în casa mamei sale, fără ca soțul ei să fie alături de ei. Schimbarea nu a trecut neobservată, iar în mediul online au început rapid să circule zvonuri despre un posibil divorț.

Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.”, spunea Ileana Sterp în luna martie.

Daniel Aloman activează în domeniul construcțiilor, unde se ocupă în special de lucrări de dulgherie și montaj acoperișuri, dar și de o afacere de familie. În paralel, acesta este implicat și în administrarea unei vile turistice din zona Sebeș, pa care o gestioanează împreună cu fosta soție.

Ileana Sterp şi Daniel Aloman au divorțat / Sursa foto Social media
Ileana Sterp şi Daniel Aloman au divorțat / Sursa foto Social media

Daniel Aloman, prima reacție după divorțul de Ileana Sterp

Contactat de CANCAN.RO, Daniel Aloman a părut afectat și a evitat să comenteze cele întâmplate, spunând doar că nu își dorește să vorbească despre acest subiect. Convorbirea s-a încheiat cu un simplu „Doamne ajută la toată lumea!”

După anunțul despărțirii de Daniel Aloman, Ileana Sterp a atras numeroase reacții în mediul online. În timp ce mulți fani i-au transmis mesaje de susținere, au existat și comentarii critice. Influencerița a devenit rapid subiect de dezbatere, mai ales în contextul în care a format un cuplu timp de șapte ani și are doi copii cu fostul său partener. Decizia separării continuă să împartă opiniile urmăritorilor săi.

NU RATA: Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce a aflat că Ileana Sterp a intrat în clubul divorțatelor. Val de reacții

CITEȘTE ȘI: Ileana Sterp, pusă la zid după ce a anunțat divorțul de Daniel: “Trebuia să te concentrezi pe familie, nu pe faimă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”
Exclusiv
Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării:…
A venit vara, Alice Peneacă își etalează formele pe plajă în Mamaia! Dragoș Caliminte are toate motivele să fie un bărbat fericit
Exclusiv
A venit vara, Alice Peneacă își etalează formele pe plajă în Mamaia! Dragoș Caliminte are toate motivele să…
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Mediafax
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de...
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Gandul.ro
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere alegeri anticipate
Mediafax
AUR a făcut anunțul! Începe demersurile pentru SUSPENDAREA lui Nicușor Dan și cere...
Parteneri
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lucian Viziru, despre scenele de amor cu Nicoleta Luciu: „Nu exagerez deloc!”
Click.ro
Lucian Viziru, despre scenele de amor cu Nicoleta Luciu: „Nu exagerez deloc!”
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Digi 24
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce asigurare plătește pagubele
Promotor.ro
Ți-a căzut un copac pe mașină sau a fost inundată la furtunile din 2026? Ce...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Gandul.ro
Scandal de corupție și nepotism în jurul Maiei Sandu: CV-uri falsificate și verișoare în funcții...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Incendiu la metrou, pe Magistrala 2, după furtuna din București! Călătorii au fost evacuați de urgență
Incendiu la metrou, pe Magistrala 2, după furtuna din București! Călătorii au fost evacuați de urgență
Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie
Apariție neașteptată la volan! Unde s-a dus Ramona Olaru îmbrăcată în costum de baie
Calculator pensii 2026 | Cum afli cu exactitate ce bani ai acumulat la pensie până azi?
Calculator pensii 2026 | Cum afli cu exactitate ce bani ai acumulat la pensie până azi?
BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?
BANCUL ZILEI | Adevărul despre 7: De ce este singura cifră tăiată cu o liniuță?
Ce a spus Daniel Aloman când Ileana Sterp s-a mutat de acasă? A recunoscut problemele din căsnicie
Ce a spus Daniel Aloman când Ileana Sterp s-a mutat de acasă? A recunoscut problemele din căsnicie
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
Vezi toate știrile