Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”

Ileana Sterp și Daniel Aloman au ajuns la finalul căsniciei după 7 ani de mariaj. Sora lui Culiță Sterp a confirmat despărțirea printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care a precizat că ea și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate. La începutul acestui an, Ileana vorbise deschis despre relația ei de cuplu, recunoscând că în mariaj au existat mai multe momente dificile, însă a preferat atunci să nu dea curs zvonurilor. CANCAN.RO are în exclusivitate primele reacții ale lui Daniel Aloman.

Primele speculații privind o posibilă despărțire între Ileana Sterp și Daniel Aloman au apărut în urmă cu câteva zile, după ce fanii au observat că Ileana s-a mutat alături de cei doi copii în casa mamei sale, fără ca soțul ei să fie alături de ei. Schimbarea nu a trecut neobservată, iar în mediul online au început rapid să circule zvonuri despre un posibil divorț.

Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei.”, spunea Ileana Sterp în luna martie.

Daniel Aloman activează în domeniul construcțiilor, unde se ocupă în special de lucrări de dulgherie și montaj acoperișuri, dar și de o afacere de familie. În paralel, acesta este implicat și în administrarea unei vile turistice din zona Sebeș, pa care o gestioanează împreună cu fosta soție.

Daniel Aloman, prima reacție după divorțul de Ileana Sterp

Contactat de CANCAN.RO, Daniel Aloman a părut afectat și a evitat să comenteze cele întâmplate, spunând doar că nu își dorește să vorbească despre acest subiect. Convorbirea s-a încheiat cu un simplu „Doamne ajută la toată lumea!”

După anunțul despărțirii de Daniel Aloman, Ileana Sterp a atras numeroase reacții în mediul online. În timp ce mulți fani i-au transmis mesaje de susținere, au existat și comentarii critice. Influencerița a devenit rapid subiect de dezbatere, mai ales în contextul în care a format un cuplu timp de șapte ani și are doi copii cu fostul său partener. Decizia separării continuă să împartă opiniile urmăritorilor săi.

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