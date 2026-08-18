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Mesajul de adio găsit după 29 de ani pe o plajă din Italia. Care este povestea scrisorii

De: Irina Vlad 18/08/2026 | 15:04
Mesajul de adio găsit după 29 de ani pe o plajă din Italia. Care este povestea scrisorii
Scrisoarea a fost scrisă în urmă cu 29 de ani și a fost descoperită recent printre stâncile din Seccheto, pe coasta de sud a insulei Elba, Italia/ sursă foto: Pixabay/Tgcom24
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Scrisoarea de adio a fost scrisă în urmă cu 29 de ani și a fost descoperită recent printre stâncile din Seccheto, pe coasta de sud a insulei Elba, Italia. Datată din 3 iulie 1997, hârtia a fost scrisă de mână de o fetiță pe nume Rebecca pentru buna ei prietenă, pe nume „MG”.

Nemaputând să își ia rămas bun față în față înainte de a se muta în Hays, Kansas, Rebecca i-a scris o scrisoare prietenei sale. Ea a lăsat în urmă un mesaj plin de nostalgie pentru copilărie și sfaturi de viață.

Scrisoarea a fost găsită după 29 de ani

„Bună, MG. De mâine nu ne vom mai vedea niciodată; nu reușesc să-ți spun aceste câteva cuvinte față în față, dar o voi face printr-o scrisoare, o simplă scrisoare din acelea pe care aproape le uiți în cutia poștală, din acelea care au un aer de altădată, dar care păstrează și amintiri ale miilor de emoții cuprinse într-o simplă bucată de hârtie”. Așa începe scrisoarea Rebeccăi, care apoi îi reamintește prietenei sale să fie întotdeauna amabilă chiar și cu cel mai mare dușman al său, pentru că amabilitatea este întotdeauna pe primul loc.

„Îmi amintesc încă când, mici, ne-am întâlnit pe acel ziduleț, un ziduleț foarte simplu de pe promenada de la malul mării”.  Rebecca începe astfel o serie de rânduri în care se lasă purtată de amintirile unei copilării fericite și ale unei prietenii de 16 ani, întreruptă brusc.

sursă foto: Tgcom24

În finalul scrisorii, Rebecca își exprimă speranța că drumurile lor se vor intersecta din nou în viitor, poate atunci când vor avea propriile familii. Descoperirea scrisorii a stârnit un val de empatie și curiozitate în rândul publicului, mulți sperând că mediatizarea cazului va ajuta la localizarea Rebeccăi și a prietenei sale, MG, pentru a aflat dacă cele două s-au reîntâlnit vreodată.

„Toate acestea se vor sfârși începând de mâine; va fi ca și cufărul nostru secret al amintirilor, acum totul este un vechi capitol închis. Sper că într-o zi te voi revedea, poate împreună cu viitoarea ta familie sau cu copiii tăi. E momentul să-mi iau rămas bun de la tine: adio, adio zilelor petrecute împreună, adio vechiului atelier de croitorie de la capătul bulevardului, adio cinelor din ajunul Crăciunului, adio zgomotului mării, adio. Mulțumesc pentru toate momentele petrecute împreună”.

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