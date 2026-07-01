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Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 14:28
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
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Daniel Aloman a stat departe de lumina reflectoarelor încă de la începutul relației lui cu sora lui Culiță Sterp, Ileana Sterp. După ce bruneta a confirmat oficial că s-a mutat de acasă cu cei doi micuți, toată lumea a început să se întrebe cine este, de fapt, bărbatul de care vedeta s-a separat după un mariaj care părea perfect.

Deși a preferat întotdeauna să stea departe de lumina reflectoarelor, el a mai apărut în postările și vlogurile soției sale, ajungând rapid la inimile internauților. Din punct de vedere profesional, bărbatul este un om extrem de harnic și un antreprenor desăvârșit.

Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp

Daniel Aloman este de meserie dulgher și câștigă bani frumoși din această activitate, având numeroase comenzi pe bandă rulantă. De asemenea, el are și o pensiune cochetă, care atrage numeroși turiști.

Daniel și sora lui Culiță Sterp s-au căsătorit în anul 2019. Din păcate, fericirea acelui moment a fost curmată brusc de o cumpănă uriașă: la scurt timp după nuntă, tatăl bărbatului s-a stins din viață. În acele clipe negre, Mama Geta a ținut să își încurajeze ginerele, care moștenise abilitățile tatălui său.

Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani
Cu ce se ocupă Daniel Aloman, fostul soț al Ilenei Sterp? Au divorțat după 7 ani

„Oooof, Doamne… viața asta este mai mult doar suferință! Sînt sigură că tatăl tău te veghează de acolo de sus și este mîndru de tine pt că duci mai departe această meserie care nu este deloc ușoară! Dumnezeu să-l ierte!” , a spus Mama Geta.

Au avut probleme încă de la începutul relației

Puțini știu însă că relația lor a fost încercată de probleme serioase încă de la debut. Înainte de a deveni părinții Carlei Elena (5 ani) și ai lui Damir (3 ani), aceștia au trecut printr-o separare de câteva luni din cauza unor nepotriviri evidente, lăsând la vedere neînțelegerile din cuplu.

„La un moment dat, am luat decizia să ne despărțim, că nu merge. Ne-am despărțit câteva luni și, in lunile astea, mă gândeam tot mai mult la el. Îmi doream tot mai mult prezența lui și, atunci, am realizat că nu religia e cea care contează”, a povestit Ileana.

Deși la acel moment au găsit puterea să treacă peste neînțelegeri, se pare că problemele s-au reinstalat, iar de această dată decizia este ireversibilă. Asaltată de întrebările urmăritorilor care au observat că s-a mutat în casa mamei sale, sora lui Culiță Sterp a confirmat divorțul.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a recunoscut Ileana Sterp.

VEZI ȘI: Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”

 Ileana Sterp, pusă la zid după ce a anunțat divorțul de Daniel: “Trebuia să te concentrezi pe familie, nu pe faimă”

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