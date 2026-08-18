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Ce a pățit Alina din București, după ce și-a luat un concediu la 4 stele, în Antalya: „N-aveau nici gel de duș. M-am spălat cu..”

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 15:58
Ce a pățit Alina din București, după ce și-a luat un concediu la 4 stele, în Antalya: N-aveau nici gel de duș. M-am spălat cu..
Țeapă de mii de euro pentru o turistă din București
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Numeroși români investesc în fiecare vară sume importante pentru vacanțe în străinătate, în speranța că vor avea parte de câteva zile de relaxare și servicii pe măsura banilor plătiți. Pentru Alina, o tânără din București, concediul în Antalya, una dintre destinațiile preferate de turiștii români, s-a transformat însă într-o experiență neplăcută.

Alina a ales un hotel de patru stele cu regim all-inclusive, așteptându-se să găsească o cameră curată și condiții bune de cazare. Realitatea a fost însă cu totul alta. Încă din momentul în care a intrat, turista a observat mai multe probleme care i-au stricat începutul vacanței.

Concendiu de coșmar în Turcia

Lenjeria de pat avea pete, pereții erau murdari, iar baia nu părea să fi fost igienizată corespunzător. Mai mult, în cameră nu exista nici măcar gel de duș, astfel că Alina a fost nevoită să folosească șamponul pentru a se spăla.

Nici baia nu i-a oferit o experiență mai bună, deoarece oglinda era desprinsă și părea că se poate prăbuși în orice moment.

„Plătisem pentru cameră dublă, dar am primit asta. N-aveau nici gel de duș. M-am spălat cu șampon. Oglinda de la baie stătea să cadă, ceva frumos!”, a spus Alina.

Coșmarul a durat aproximativ 12 ore, până când problema a fost în cele din urmă rezolvată. Camera i-a fost schimbată abia în ziua următoare, după ce reprezentanta recepției i-ar fi spus că în seara respectivă nu mai existau alte camere disponibile. Situația a fost supărătoare pentru turistă cu cât comunicarea cu personalul hotelului s-a dovedit dificilă, recepționista nevorbind engleză.

„Mi-au schimbat-o abia a doua zi. Pentru ca în seara aia, vezi Doamne!, nu mai aveau camere disponibile. Așa mi-a zis tipa de la recepție, care oricum nu vorbea deloc engleză”, a mai spus turista.

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