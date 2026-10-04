De ce păstrăm lucruri pe care nu le folosim „pentru orice eventualitate”. Explicația din spatele acestui obicei

De ce păstrăm lucruri pe care nu le folosim „pentru orice eventualitate”. Explicația din spatele acestui obicei
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Un cablu al unui aparat pe care nu îl mai avem, haine nepurtate de ani întregi sau o cutie goală care „poate va fi utilă cândva” ajung adesea să ocupe sertare și dulapuri fără să mai fie folosite vreodată. Chiar dacă știm că probabil nu avem nevoie de ele, renunțarea la astfel de obiecte poate fi surprinzător de dificilă.

Explicația nu ține neapărat de valoarea lucrurilor respective. Atunci când ne gândim dacă să păstrăm sau să aruncăm un obiect, luăm în calcul și posibilitatea ca acesta să ne fie util într-un viitor pe care nu îl putem anticipa.

Potrivit Psychology Today, oamenii păstrează adesea lucruri de care probabil nu vor avea nevoie tocmai pentru a-și menține deschise cât mai multe posibilități pentru viitor.

„Poate o să-mi trebuiască” este suficient pentru a păstra un obiect

În loc să ne gândim doar dacă folosim un anumit lucru în prezent, ne putem imagina diferite situații în care acesta ar putea deveni util.

Problema este că nu știm ce se va întâmpla. Tocmai această incertitudine poate transforma un obiect inutil astăzi într-un lucru pe care preferăm să îl păstrăm „pentru orice eventualitate”.

Este un mecanism asemănător celui care ne determină să punem în bagaj mai multe lucruri decât avem nevoie atunci când plecăm într-o călătorie. Nu știm exact ce situații vor apărea, așa că încercăm să fim pregătiți pentru cât mai multe dintre ele.

Păstrarea obiectului menține astfel o opțiune disponibilă: dacă vom avea nevoie de el, îl avem deja.

Incertitudinea face decizia mai dificilă

Un alt element important este faptul că renunțarea la un obiect este o decizie definitivă, în timp ce păstrarea lui amână decizia.

Dacă aruncăm ceva și descoperim ulterior că ne trebuia, trebuie să găsim o alternativă sau să cumpărăm din nou obiectul. Dacă îl păstrăm, această posibilă problemă dispare.

Costul păstrării pare, în schimb, foarte mic atunci când privim fiecare obiect separat. Un cablu, o cutie sau o haină ocupă relativ puțin loc. Problema devine evidentă atunci când aceeași logică este aplicată pentru zeci sau sute de lucruri.

Cum poți decide ce merită păstrat

În loc să te întrebi dacă un obiect ar putea fi util cândva, poate fi mai eficient să estimezi cât de probabil este să ai nevoie de el.

Contează și cât de dificil ar fi să îl înlocuiești. Un obiect ieftin și ușor de găsit nu trebuie neapărat păstrat ani întregi doar pentru o situație ipotetică.

În cazul lucrurilor cu valoare sentimentală, decizia este diferită, pentru că utilitatea practică nu este singurul motiv pentru care le păstrăm.

Pentru obiectele obișnuite însă, dorința de a fi pregătiți pentru orice scenariu poate explica de ce sertarele și dulapurile ajung să fie pline de lucruri pe care nu le folosim niciodată.

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