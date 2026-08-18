A plătit pentru o croazieră spectaculoasă în Thassos. Ce a primit în schimb o turistă româncă

Thassos este una dintre destinațiile preferate de românii care aleg să-și petreacă vacanțele în Grecia. Insula este apreciată pentru plajele cu ape limpezi, peisajele spectaculoase și numeroasele obiective turistice care pot fi descoperite într-o singură vacanță. Pentru mulți dintre cei care revin an de an, Thassos a devenit aproape o destinație tradițională de vară.

Totuși, experiențele turiștilor nu sunt întotdeauna pe măsura așteptărilor. O româncă ce vizitează insula încă din 2009 a avut parte, în această vară, de o situație care i-a lăsat un gust amar. Femeia a achiziționat, împreună cu grupul său de prieteni, bilete pentru o croazieră promovată drept o excursie deosebită pe mare.

A plătit pentru o croazieră spectaculoasă în Thassos

Oferta prezentată de agentul local includea mai multe dintre cele mai cunoscute obiective de pe insulă. Printre opririle promise turiștilor se numărau Marble Beach și Aliki, două dintre locurile intens promovate în rândul celor care ajung în Thassos. Itinerarul ar fi trebuit să cuprindă și Giola, celebra formațiune naturală cunoscută drept una dintre atracțiile spectaculoase ale insulei.

Turista a descoperit însă că experiența cumpărată nu semăna prea mult cu cea prezentată în momentul achiziționării biletelor. După plecarea din port, vasul nu a parcurs traseul pe care grupul se aștepta să îl urmeze și nu a ajuns la obiectivele turistice prezentate în ofertă.

„Am revenit în Thassos după doi ani, cu amintiri foarte frumoase, însă vacanța de anul acesta ne-a dezamăgit. În multe dintre locurile pe care le-am vizitat, apa nu mai era limpede ca în trecut, ci tulbure și cu valuri. Plajele aveau multe alge, crengi și alte resturi aduse la mal, plajele erau necurățate, chiar și cele din stațiuni, iar pe coasta de vest am întâlnit și meduze, lucru pe care nu îl mai văzusem la vizitele anterioare”, a transmis internautul în mediul online.

În locul unei excursii care să le permită turiștilor să descopere mai multe zone ale insulei de pe mare, nava ar fi rămas în apropierea țărmului. Croaziera s-a încheiat în zona portului Limenaria, aflată la o distanță relativ mică de punctul de plecare.

Astfel, turiștii nu au avut ocazia să ajungă la Marble Beach, Aliki sau Giola, deși aceste locuri reprezentau principalele puncte de interes ale excursiei prezentate inițial.

Problemele semnalate nu s-au oprit însă la traseu. Potrivit relatării turistei, și condițiile de la bord au contribuit la nemulțumirea generală. Meniul disponibil pe vas nu ar fi fost unul foarte potrivit pentru familiile care călătoreau împreună cu copii mici. În plus, prețurile practicate la bord ar fi fost mai mari decât cele comunicate turiștilor înainte de îmbarcare.

VEZI ȘI: Nota de plată pentru o vacanță în Grecia cu doi copii. Ce sumă a cheltuit o familie de români

Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur