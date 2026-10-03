Cele mai bune țări din lume pentru turiști în 2026. Destinația care a ajuns pentru prima dată pe locul 1

Japonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru turism în 2026, reușind să ocupe pentru prima dată prima poziție într-un clasament internațional. Europa este însă foarte bine reprezentată în Top 10, cu șase țări.

Clasamentul se bazează pe ediția din 2026 a Travel & Tourism Development Index, realizat de World Economic Forum în colaborare cu Zurich Insurance Group și prezentat de Time Out.

Indexul analizează condițiile care permit dezvoltarea sectorului turistic în 110 economii din întreaga lume. Sunt luate în calcul numeroase criterii, printre care infrastructura de transport, siguranța, competitivitatea prețurilor, resursele naturale și culturale și sustenabilitatea.

Japonia a urcat două poziții față de clasamentul din 2024 și a ajuns astfel pentru prima dată pe primul loc.

Cele mai bune 10 țări din lume pentru turism în 2026

Japonia a obținut rezultate foarte bune datorită infrastructurii sale, resurselor culturale și naturale și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea turismului.

Statele Unite ocupă locul al doilea, în timp ce Spania completează podiumul și este, totodată, țara europeană cel mai bine clasată.

Clasamentul publicat în urma analizei este următorul:

Japonia Statele Unite ale Americii Spania Australia Franța Germania Regatul Unit China Elveția Italia

Europa are șase țări în Top 10

Europa domină numeric primele zece poziții. Pe lângă Spania, în clasament se regăsesc Franța, Germania, Regatul Unit, Elveția și Italia.

Raportul evidențiază și evoluția unor destinații care au câștigat teren în ultimii ani. Albania a înregistrat cea mai mare îmbunătățire față de ediția precedentă a clasamentului, pe fondul dezvoltării rapide a sectorului turistic.

Clasamentul nu măsoară însă doar popularitatea unei destinații sau numărul de turiști pe care aceasta îi primește. Travel & Tourism Development Index evaluează mai ales condițiile pe care o țară le oferă pentru dezvoltarea durabilă și competitivă a industriei turistice.

Astfel, din clasamentul de anul acesta rezultă că poziția unei țări depinde atât de atracțiile pe care le poate oferi vizitatorilor, cât și de infrastructură, accesibilitate, servicii și capacitatea de a susține turismul pe termen lung.

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