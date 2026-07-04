Acasă » Știri » Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur

Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur

De: David Ioan 04/07/2026 | 17:51
Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur
Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tot mai mulți români aleg în această vară drumul spre Grecia cu propriile mașini, atrași de costurile mai mici față de zborurile comerciale, de libertatea de a se deplasa între stațiuni și de avantajul transportului unui volum mai mare de bagaje.

Odată ajunși pe șoselele elene, mulți descoperă însă că regulile de circulație sunt aplicate strict, iar abaterile considerate minore în România pot genera sancțiuni de câteva sute de euro.

Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe

În ultimii ani, autoritățile din Grecia au intensificat controalele în zonele turistice, pe autostrăzi și în apropierea stațiunilor de pe continent și de pe insule, acordând o atenție specială șoferilor străini.

Depășirea vitezei rămâne una dintre cele mai comune abateri comise de turiști. Limitele diferă în funcție de tipul drumului, iar radarele fixe și mobile sunt amplasate frecvent. Mulți români accelerează pe drumurile naționale mai puțin aglomerate sau pe autostrăzi, însă sancțiunile pot fi consistente. În funcție de cât este depășită limita, amenzile pot ajunge la câteva sute de euro, iar în situațiile grave autoritățile pot suspenda temporar permisul de conducere.

Utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free este o altă abatere des întâlnită în rândul turiștilor. Polițiștii greci verifică atent această regulă, mai ales în apropierea orașelor mari și în stațiunile aglomerate. Chiar și o scurtă verificare a telefonului în trafic poate atrage sancțiuni importante, uneori însoțite de măsuri suplimentare care pot complica serios vacanța unui turist aflat departe de casă.

Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur

Nepurtarea centurii de siguranță continuă să genereze numeroase amenzi, indiferent dacă este vorba despre șofer sau pasageri, inclusiv cei aflați pe bancheta din spate. În cazul motocicletelor și scuterelor, lipsa căștii de protecție este sancționată sever, mai ales pe insule, unde astfel de vehicule sunt folosite intens de turiști.

În sezonul estival, locurile de parcare sunt greu de găsit, iar mulți vizitatori aleg să lase mașina pe trotuare sau în zone unde oprirea este interzisă. În Grecia, astfel de practici pot duce la amenzi mari, iar în unele cazuri plăcuțele de înmatriculare sunt reținute temporar.

Consumul de alcool la volan este tolerat mult mai puțin decât cred mulți turiști. Autoritățile organizează frecvent filtre rutiere, mai ales seara și în weekend. Chiar dacă unii consideră că un pahar de vin sau de bere nu reprezintă un risc, legislația elenă este strictă, iar depășirea limitelor legale poate duce la amenzi foarte mari, suspendarea permisului și, în cazurile grave, consecințe penale.

Pentru românii care se îndreaptă spre Halkidiki, Thassos, Paralia Katerini, Lefkada, Zakynthos sau alte destinații populare, respectarea regulilor de circulație poate însemna economii importante. O vacanță în Grecia poate deveni mult mai scumpă dacă șoferii ignoră limitele de viteză, folosesc telefonul la volan, parchează neregulamentar sau conduc după consumul de alcool. În multe situații, costul unei singure amenzi depășește prețul unei nopți de cazare sau chiar al carburantului necesar pentru întregul drum până la destinație.

CITEŞTE ŞI: Prin ce a trecut o turistă care a plătit 8.000 de lei pentru o vacanţă pe litoralul românesc: „Din prima zi am suferit”

Câți euro trebuie să plătești pentru două șezlonguri și o umbrelă în Nisipurile de Aur. Turiștii au rămas fără cuvinte

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbare importantă pentru proprietari. Vânzările de locuințe vor fi raportate către ANAF
Știri
Schimbare importantă pentru proprietari. Vânzările de locuințe vor fi raportate către ANAF
Theo Rose, moment emoționant alături de fiul ei. Ce și-a dorit micuțul Sasha
Știri
Theo Rose, moment emoționant alături de fiul ei. Ce și-a dorit micuțul Sasha
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă. Ce urmează în următoarele luni
Gandul.ro
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record...
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar bagă motorină de 199,97 lei
Prosport.ro
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de...
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au...
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-e tare frică, respir greu”
Click.ro
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Britanicii recomandă această Dacia Duster la mâna a doua: Are tracțiune 4×4 și costă mai puțin de 6.000 de euro
Promotor.ro
Britanicii recomandă această Dacia Duster la mâna a doua: Are tracțiune 4×4 și costă mai...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă. Ce urmează în următoarele luni
Gandul.ro
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Schimbare importantă pentru proprietari. Vânzările de locuințe vor fi raportate către ANAF
Schimbare importantă pentru proprietari. Vânzările de locuințe vor fi raportate către ANAF
Theo Rose, moment emoționant alături de fiul ei. Ce și-a dorit micuțul Sasha
Theo Rose, moment emoționant alături de fiul ei. Ce și-a dorit micuțul Sasha
Patronul unui local din Thassos a publicat imagini cu turiști români acuzați că nu au plătit nota: ...
Patronul unui local din Thassos a publicat imagini cu turiști români acuzați că nu au plătit nota: „Aveau telefoane de lux”
Povestea completă a conflictului dintre Andreea Sasu și Gerardo Scarpone. Scandalul pare departe de ...
Povestea completă a conflictului dintre Andreea Sasu și Gerardo Scarpone. Scandalul pare departe de a se încheia
Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf
Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf
Stațiunea cu aer vienez din România. Aici veneau la tratament împărații Imperiului Habsburgic
Stațiunea cu aer vienez din România. Aici veneau la tratament împărații Imperiului Habsburgic
Vezi toate știrile