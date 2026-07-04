Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe. Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur

Tot mai mulți români aleg în această vară drumul spre Grecia cu propriile mașini, atrași de costurile mai mici față de zborurile comerciale, de libertatea de a se deplasa între stațiuni și de avantajul transportului unui volum mai mare de bagaje.

Odată ajunși pe șoselele elene, mulți descoperă însă că regulile de circulație sunt aplicate strict, iar abaterile considerate minore în România pot genera sancțiuni de câteva sute de euro.

Românii care merg cu mașina în Grecia riscă amenzi uriașe

În ultimii ani, autoritățile din Grecia au intensificat controalele în zonele turistice, pe autostrăzi și în apropierea stațiunilor de pe continent și de pe insule, acordând o atenție specială șoferilor străini.

Depășirea vitezei rămâne una dintre cele mai comune abateri comise de turiști. Limitele diferă în funcție de tipul drumului, iar radarele fixe și mobile sunt amplasate frecvent. Mulți români accelerează pe drumurile naționale mai puțin aglomerate sau pe autostrăzi, însă sancțiunile pot fi consistente. În funcție de cât este depășită limita, amenzile pot ajunge la câteva sute de euro, iar în situațiile grave autoritățile pot suspenda temporar permisul de conducere.

Utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free este o altă abatere des întâlnită în rândul turiștilor. Polițiștii greci verifică atent această regulă, mai ales în apropierea orașelor mari și în stațiunile aglomerate. Chiar și o scurtă verificare a telefonului în trafic poate atrage sancțiuni importante, uneori însoțite de măsuri suplimentare care pot complica serios vacanța unui turist aflat departe de casă.

Abaterile pe care polițiștii le sancționează dur

Nepurtarea centurii de siguranță continuă să genereze numeroase amenzi, indiferent dacă este vorba despre șofer sau pasageri, inclusiv cei aflați pe bancheta din spate. În cazul motocicletelor și scuterelor, lipsa căștii de protecție este sancționată sever, mai ales pe insule, unde astfel de vehicule sunt folosite intens de turiști.

În sezonul estival, locurile de parcare sunt greu de găsit, iar mulți vizitatori aleg să lase mașina pe trotuare sau în zone unde oprirea este interzisă. În Grecia, astfel de practici pot duce la amenzi mari, iar în unele cazuri plăcuțele de înmatriculare sunt reținute temporar.

Consumul de alcool la volan este tolerat mult mai puțin decât cred mulți turiști. Autoritățile organizează frecvent filtre rutiere, mai ales seara și în weekend. Chiar dacă unii consideră că un pahar de vin sau de bere nu reprezintă un risc, legislația elenă este strictă, iar depășirea limitelor legale poate duce la amenzi foarte mari, suspendarea permisului și, în cazurile grave, consecințe penale.

Pentru românii care se îndreaptă spre Halkidiki, Thassos, Paralia Katerini, Lefkada, Zakynthos sau alte destinații populare, respectarea regulilor de circulație poate însemna economii importante. O vacanță în Grecia poate deveni mult mai scumpă dacă șoferii ignoră limitele de viteză, folosesc telefonul la volan, parchează neregulamentar sau conduc după consumul de alcool. În multe situații, costul unei singure amenzi depășește prețul unei nopți de cazare sau chiar al carburantului necesar pentru întregul drum până la destinație.

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