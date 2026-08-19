Imagine rară cu tatăl Adelei Popescu. Mesajul transmis de soția lui Radu Vâlcan

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Însă, chiar dacă este prezentă în atenția publicului, actrița preferă să păstreze anumite aspecte din viața personală departe de lumina reflectoarelor. Recent, soția lui Radu Vâlcan a făcut însă o excepție și a publicat o fotografie alături de tatăl ei, însoțită de un mesaj emoționant.

Adela Popescu are o legătură strânsă cu părinții săi, care au susținut-o de-a lungul întregului său parcurs. Tatăl actriței a fost, după cum povestește chiar ea, un părinte discret. Acesta nu a pus presiune asupra fiicei sale, dar a fost mereu atent la ceea ce se întâmpla în viața ei. Recent, Adela a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de tatăl său, la malul mării. Imaginea a fost însoțită de o confesiune în care vedeta a descris modul în care acesta a ales să îi fie alături.

„E genul de tată care «s-a dat la o parte», dar a vegheat mereu. Nu a fost intruziv, dar nici indiferent. Nu mi-a cerut carnetul de note, dar m-am trezit cu el în ultima bancă, la ora de istorie. Genul de tată care pare preocupat de ale lui, apoi, într-o zi, la plajă, din senin, vine cu o remarcă, un sfat. Și nu înțelegi legătura. Dar știi că, în momentul potrivit, tot ce ți-a spus, așa, din senin, o să capete cel mai mare sens. E genul ăla de tată.”

Mama Adelei Popescu, despre talentul pe care fiica ei îl avea încă din copilărie

Doina Popescu, mama actriței, a povestit în urmă cu mai mulți ani, într-un interviu, despre copilăria fiicei sale. Potrivit mamei sale, Adela a manifestat încă de la o vârstă fragedă o înclinație către domeniul artistic. Cânta, recita poezii și reținea cu ușurință versuri dificile pentru vârsta ei.

„Bineînțeles, de mică a cântat, de la un an și 11 luni a mers la grădiniță unde cânta continuu, spunea poezii. Toată lumea spune că este talentată, iar pe mine mă uimea că reținea versuri foarte grele pentru vârsta ei.”

Adela Popescu și Radu Vâlcan, viață de familie între București și Vâlcea

Deși Adela Popescu locuiește în București alături de soțul ei, Radu Vâlcan, și cei trei fii ai lor, vedeta nu a uitat locurile în care a crescut. Familia revine ori de câte ori are ocazia în satul Șușani, din Vâlcea, acolo unde Adela și Radu și-au construit casa în care își petrec o parte din timp. Pentru cei trei copii, locul este o evadare din agitația Capitalei. Adela a povestit, la un moment dat, și cum arată o zi de vară petrecută alături de familie la țară.

„O zi de neuitat. Puțină mișcare pe dealurile din jur, duș rapid, răcoritor, haine comode și ies în curte. Grătarul e deja încins, iar Radu mă așteaptă. Parcă toate gândurile dispar și rămâne doar bucuria de a petrece timp împreună.”

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