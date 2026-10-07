Soția lui Codin Maticiuc, mesaj surprinzător de ziua actorului: „Îmi toacă nervii 6 luni din 12”

Pe 5 octombrie, Codin Maticiuc și-a sărbătorit ziua de naștere. De altfel, momentul nu a fost trecut cu vederea în familia sa. Ana Pandeli i-a dedicat o urare în care a combinat tandrețea cu umorul, amintind de anii pe care i-au petrecut împreună și de viața pe care au construit-o ca familie.

Cu ocazia aniversării lui Codin Maticiuc, Ana Pandeli a ales să scoată la lumină câteva momente personale din relația lor. Soția actorului a publicat imagini mai puțin cunoscute cu cei doi și a însoțit fotografiile de un mesaj scurt, dar sugestiv, despre legătura dintre ei și emoțiile pe care le trăiește alături de partenerul său.

Ana Pandeli, mesaj pentru Codin Maticiuc

Mesajul transmis de Ana Pandeli a avut un ton sincer și neconvențional. Aceasta a recunoscut că relația lor vine cu momente dificile, cât și cu experiențe pe care nu le-ar fi trăit alături de altcineva.

„E greu să-ți găsești declarațiile pentru un om care simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12, iar în celelalte 6 te ridică mai departe de cer. Dar nici nu mi-ar ajunge cuvintele pentru câte lumi inimaginabil de frumoase am trăit cu el… Și-s convinsă că nimeni altcineva nu ar fi știut drumul până acolo. Și oricât de greu mi-ar fi uneori cu el, tot lângă el îmi e cel mai bine. La mulți ani, celui mai OM dintre toți oamenii!”, a scris Ana Pandeli pe rețelele sociale.

Departe de lumina reflectoarelor, Ana Pandeli preferă să păstreze discreția și să se concentreze asupra familiei. De-a lungul relației cu Codin Maticiuc, cei doi și-au construit împreună viața de familie. Ana este prezentă atât în momentele personale, cât și în proiectele și acțiunile în care este implicat partenerul său.

O relație care a pornit după doi ani de insistențe

Drumurile lui Codin Maticiuc și ale Anei Pandeli s-au intersectat pentru prima dată în 2013, la un eveniment din lumea modei, unde cei doi aveau o cunoștință comună. Actorul nu a renunțat ușor la ideea de a o cuceri. Însă, abia după aproximativ doi ani cei doi au început o relație.

Deși povestea lor începuse încă din 2015, cuplul a preferat să își păstreze viața sentimentală departe de atenția publică. Abia în 2021 au apărut împreună în mod oficial la Gala Premiilor Gopo, moment care a confirmat public relația lor.

În anii care au urmat, relația celor doi s-a transformat într-o familie. Codin Maticiuc și Ana Pandeli au împreună două fiice, iar pasul spre căsătorie l-au făcut în 2023. Actorul a mărturisit că alegerea nu a venit neapărat dintr-un impuls romantic, ci a avut la bază și „motive practice și administrative”.

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