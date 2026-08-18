Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5

CANCAN ți-a pregătit un test de inteligență care pare simplu la prima vedere, însă îi poate pune serios pe gânduri chiar și pe cei care se laudă cu o minte brici. În imagine apare o ecuație aparent imposibilă: 11 + 1 = 5. Misiunea este clară: ai voie să muți un singur chibrit pentru ca enunțul să devină corect.

Pare o joacă de copii, dar aici începe adevărata provocare. Nu trebuie să faci calcule complicate și nici să cauți soluția pe internet. Tot ce ai nevoie este atenție, puțină imaginație și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit.

Un nou test de inteligență

Privește cu atenție primul număr. La prima vedere, 11 pare imposibil de transformat în cifra de care ai nevoie fără să strici întreaga construcție. Dar secretul este chiar acolo. Trebuie să muți un singur chibrit din primul „1”, iar acesta poate fi repoziționat astfel încât configurația primului număr să se transforme într-un 4. Rezultatul final este:

4 + 1 = 5

Și gata! Ecuația care părea imposibilă devine corectă după o singură mutare.

Provocarea este construită astfel încât atenția să-ți fie atrasă imediat către partea dreaptă a ecuației. Mulți se uită obsesiv la cifra 5, încercând să o transforme în alt număr. Alții încearcă să modifice semnul „+” sau să mute chibrituri între cele două părți ale ecuației. De fapt, soluția se află în prima parte a exercițiului, iar tocmai acest lucru face testul atât de înșelător. Este genul de puzzle în care nu matematica reprezintă adevărata provocare, ci capacitatea de a observa rapid ce element poate fi modificat.

Dacă ai identificat soluția fără niciun indiciu, ai avut parte de un mic avantaj: ai privit imaginea ca pe un puzzle, nu ca pe o simplă operație matematică. Astfel de teste sunt populare tocmai pentru că îi obligă pe participanți să iasă din tiparul obișnuit. În loc să calculezi, trebuie să reconfigurezi ceea ce vezi.

Iar dacă ai stat câteva minute bune și nu ai reușit, nu înseamnă că nu ești bun la matematică. Puzzle-urile cu chibrituri verifică în primul rând atenția, flexibilitatea în gândire și capacitatea de a identifica o soluție neobișnuită. Ai toate șansele să reușești! Trebuie doar să faci cât mai multe teste și să te concentrezi mai mult data viitoare.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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