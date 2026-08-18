Acasă » Știri » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5

De: Emanuela Cristescu 18/08/2026 | 16:22
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

CANCAN ți-a pregătit un test de inteligență care pare simplu la prima vedere, însă îi poate pune serios pe gânduri chiar și pe cei care se laudă cu o minte brici. În imagine apare o ecuație aparent imposibilă: 11 + 1 = 5. Misiunea este clară: ai voie să muți un singur chibrit pentru ca enunțul să devină corect.

Pare o joacă de copii, dar aici începe adevărata provocare. Nu trebuie să faci calcule complicate și nici să cauți soluția pe internet. Tot ce ai nevoie este atenție, puțină imaginație și capacitatea de a privi problema dintr-un unghi diferit.

Un nou test de inteligență

Privește cu atenție primul număr. La prima vedere, 11 pare imposibil de transformat în cifra de care ai nevoie fără să strici întreaga construcție. Dar secretul este chiar acolo. Trebuie să muți un singur chibrit din primul „1”, iar acesta poate fi repoziționat astfel încât configurația primului număr să se transforme într-un 4. Rezultatul final este:

4 + 1 = 5

Și gata! Ecuația care părea imposibilă devine corectă după o singură mutare.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5

Provocarea este construită astfel încât atenția să-ți fie atrasă imediat către partea dreaptă a ecuației. Mulți se uită obsesiv la cifra 5, încercând să o transforme în alt număr. Alții încearcă să modifice semnul „+” sau să mute chibrituri între cele două părți ale ecuației. De fapt, soluția se află în prima parte a exercițiului, iar tocmai acest lucru face testul atât de înșelător. Este genul de puzzle în care nu matematica reprezintă adevărata provocare, ci capacitatea de a observa rapid ce element poate fi modificat.

Dacă ai identificat soluția fără niciun indiciu, ai avut parte de un mic avantaj: ai privit imaginea ca pe un puzzle, nu ca pe o simplă operație matematică. Astfel de teste sunt populare tocmai pentru că îi obligă pe participanți să iasă din tiparul obișnuit. În loc să calculezi, trebuie să reconfigurezi ceea ce vezi.

Iar dacă ai stat câteva minute bune și nu ai reușit, nu înseamnă că nu ești bun la matematică. Puzzle-urile cu chibrituri verifică în primul rând atenția, flexibilitatea în gândire și capacitatea de a identifica o soluție neobișnuită. Ai toate șansele să reușești! Trebuie doar să faci cât mai multe teste și să te concentrezi mai mult data viitoare.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Un singur furtun umple găleata. Îți dai seama care?

Test de logică | Doar una dintre aceste 35 de flori este diferită de celelalte. Identificați-o!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Știri
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Știri
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită…
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România....
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Digi 24
Vladimir Kliciko, mesaj sfâșietor după moartea lui Hayden Panettiere. Ce a spus despre relația lor
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de...
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cele 3 zodii care își schimbă destinul până la sfârșitul lui 2026. Apar oportunități uriașe!
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită ...
Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Marius Tucă Show începe miercuri, 19 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Toni Neacșu
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Cheloo, primele declarații după ce a participat la Asia Express 2026: „Totul e frustrant!”
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Nu e o glumă! Cât a plătit Speak pentru două nopți de cazare pe litoralul românesc
Vezi toate știrile