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Test IQ exclusiv pentru genii | Un singur furtun umple găleata. Îți dai seama care?

De: David Ioan 18/08/2026 | 09:12
Test IQ exclusiv pentru genii | Un singur furtun umple găleata. Îți dai seama care?
Test IQ exclusiv pentru genii | Un singur furtun umple găleata. Îți dai seama care?
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență vizuală care te provoacă să identifici rapid care umple găleata dintr-o imagine cu trasee încurcate. Exercițiul este conceput pentru a verifica atenția și capacitatea de analiză în condiții de timp limitat.

Provocarea reușește să pună în dificultate chiar și persoane cu un nivel ridicat de concentrare. Dacă te consideri atent la detalii și ai un spirit de observație bine dezvoltat eşti invitat să își testezi abilitățile.

Test IQ exclusiv pentru genii

În ilustrație apar patru furtunuri încurcate, fiecare având o culoare distinctă în partea superioară: roșu, albastru, verde și galben. Doar unul dintre ele are traseul corect către găleata din lemn.

Un singur furtun umple găleata. Îți dai seama care?

La prima vedere, traseele par dificil de urmărit, iar încurcăturile pot induce în eroare. Testul este conceput pentru a stimula reacțiile rapide și pentru a evalua capacitatea de orientare vizuală.

Răspunsul este furtunul albastru. Deși traseul său pare complicat, este singurul care ajunge la găleată.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați cuvântul „fauna” în cel mult 7 secunde!

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