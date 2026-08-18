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Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei

De: David Ioan 18/08/2026 | 08:18
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
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Calculele pentru pensia unui angajat cu 35 de ani vechime și salarii nete între 4.000 și 5.000 de lei pornesc de la formula legală care îmbină punctajul contributiv cu punctele de stabilitate acordate pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani.

Punctajul contributiv se obține prin raportarea salariului brut lunar la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, stabilit la 9.192 de lei pentru anul 2026. Punctajul anual se calculează pe baza salariului brut, iar totalul se înmulțește cu numărul de ani lucrați.

Am făcut calculul

Pentru 35 de ani de muncă se acordă puncte de stabilitate astfel: cinci ani între 25 și 30 de ani, calculați cu 0,5 puncte pe an, și cinci ani între 30 și 35 de ani, calculați cu 0,75 puncte pe an. Totalul ajunge la 6,25 puncte de stabilitate, care se adaugă punctajului contributiv.

Pensia pe care o vei primi în România dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei

În cazul unui salariu net de 4.000 de lei, brutul corespunzător este de 6.900 de lei. Raportarea la câștigul salarial mediu brut duce la un punctaj anual de aproximativ 0,75 puncte. Înmulțit cu 35 de ani, rezultatul este 26,2 puncte contributive. Adăugând cele 6,25 puncte de stabilitate, totalul ajunge la 32,45 puncte. Cu un punct de pensie evaluat la 81 de lei, pensia estimată este de aproximativ 2.635 de lei.

Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei

Pentru un salariu net de 5.000 de lei, brutul este de 8.600 de lei. Raportarea la câștigul salarial mediu brut generează un punctaj anual de 0,93 puncte. Înmulțit cu 35 de ani, rezultatul este 32,7 puncte contributive. Adăugând punctele de stabilitate, totalul ajunge la 39 de puncte. La valoarea punctului de 81 de lei, pensia estimată este de aproximativ 3.160 de lei.

Aceste calcule sunt orientative, iar singurele valori care se iau în considerare oficial sunt cele stabilite de Casa de Pensii în urma procesării dosarului fiecărui solicitant.

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