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Un cuplu și-a început nunta într-un mod spectaculos: mirii, domnișoarele și cavalerii de onoare au sărit cu parașuta de la 4.200 de metri

De: Paul Hangerli 18/08/2026 | 08:10
Un cuplu și-a început nunta într-un mod spectaculos: mirii, domnișoarele și cavalerii de onoare au sărit cu parașuta de la 4.200 de metri
Nuntă în aer pentru cei doi parașutiști, sursa-colaj CANCAN.RO
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Mike Missroon și Megan Walsh au transformat pasiunea care i-a adus împreună în tema uneia dintre cele mai neobișnuite nunți. Cei doi și-au început ceremonia din 26 iulie sărind cu parașuta de la aproximativ 4.200 de metri, alături de oficiant, cavalerul și domnișoara de onoare, precum și de ceilalți membri ai alaiului. Au coborât în cădere liberă cu aproximativ 193 km/h, iar după aterizare și-au rostit jurămintele chiar în zona de aterizare. Povestea este cu atât mai specială cu cât cei doi s-au cunoscut datorită parașutismului și tot în timpul unui salt s-au logodit.

Mirii au sărit cu parașuta direct la propria ceremonie

Un cuplu și-a început ceremonia de nuntă într-un mod cu totul neobișnuit, sosind la eveniment cu parașuta, împreună cu membrii alaiului și chiar cu persoana care urma să oficieze ceremonia.

Mike Missroon și Megan Walsh au sărit dintr-un avion de la 14.000 de picioare, aproximativ 4.200 de metri, și au coborât în cădere liberă cu o viteză de 120 mph, echivalentul a aproximativ 193 km/h. Saltul din 26 iulie a fost făcut împreună cu oficiantul ceremoniei, cavalerul de onoare, domnișoara de onoare, domnișoarele de onoare și cavalerii de onoare.

S-au cunoscut în timpul unui salt cu parașuta

Alegerea nu a fost întâmplătoare. Parașutismul se află chiar la originea poveștii lor de dragoste. Mike Missroon, în vârstă de 38 de ani, și Megan Walsh, de 34 de ani, s-au cunoscut în timpul unui salt, când Mike era instructorul ei pentru un salt în tandem.

Ulterior, cei doi s-au logodit tot în timpul unui salt cu parașuta, iar în prezent sunt proprietarii Skydive Seneca Lake, în nordul statului New York.

„Când a venit momentul să ne căsătorim, am știut că trebuie să fie la Skydive Seneca Lake: locul în care ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit, ne-am construit afacerea și unde am făcut primul meu salt solo, cu Mike ca instructor”, a povestit Walsh pentru PEOPLE.

Pentru cei doi, întrebarea nu a fost dacă parașutismul va face parte din nuntă, ci cum ar putea împărtăși această experiență și cu rudele și prietenii care nu practică acest sport.

„Așa că am sărit direct la ceremonia noastră și ne-am rostit jurămintele la sol, în zona de aterizare”, a explicat mireasa.

Megan și-a modificat singură rochia de mireasă pentru salt

Chiar și rochia de mireasă a fost adaptată pentru neobișnuita sosire la ceremonie. Megan Walsh și-a cumpărat rochia dintr-un magazin second-hand și a modificat-o singură pentru a putea purta în siguranță echipamentul de parașutism.

A făcut deschideri în material pentru ca chingile care treceau în jurul picioarelor să poată fi purtate pe dedesubt și a adăugat în partea inferioară a rochiei un șnur de strângere cu buclă, astfel încât materialul să nu fie ridicat de curentul de aer peste mânerul parașutei.

Mireasa nu a renunțat nici la buchet: a sărit cu el din avion.

Și-au rostit jurămintele imediat după aterizare

După ce Walsh, Missroon și ceilalți participanți la salt au aterizat, ceremonia propriu-zisă a început în zona de aterizare.

Cei doi și-au rostit jurămintele, iar oficiantul a citit un pasaj din Skydiver’s Information Manual, manualul informativ al United States Parachute Association. Ulterior, Mike și Megan au fost declarați oficial soț și soție.

Nunta a inclus și un detaliu special pentru invitați. Fiecare a primit drept suvenir un mic avion din lemn, pe care era inscripționat un număr unic de înmatriculare: N72626. Numărul a fost ales pentru a marca data nunții celor doi, 26 iulie 2026.

Mike a cerut-o în căsătorie la 4.000 de metri altitudine

Și cererea în căsătorie fusese la fel de spectaculoasă. Mike a cerut-o de soție pe Megan în timpul ultimului zbor din primul lor sezon ca proprietari ai Skydive Seneca Lake, în toamna anului 2024.

Cei doi se pregăteau să sară din avion împreună cu prietenii lor, de la aproximativ 13.000 de picioare, aproape 4.000 de metri, deasupra regiunii Finger Lakes. Soarele apunea peste Seneca Lake, iar peisajul era acoperit de culorile toamnei.

Mike i-a oferit atunci un inel de logodnă realizat special, cu o tematică inspirată de parașutism.

„În adevăratul stil al unui parașutist, am strigat: «În sfârșit mi-am primit inelul!», apoi i-am atacat fața cu casca mea ca să-l sărut”, și-a amintit Megan.

Răspunsul oficial a venit însă ceva mai târziu.

„Nu am spus oficial «da» până când nu mi-am îndreptat parașuta spre a lui și i-am strigat răspunsul”, a povestit ea.

Ce planuri au cei doi după nuntă

Mike și Megan vor să continue dezvoltarea comunității de parașutism și să ajute cât mai multe persoane să obțină licențe pentru salturi solo, iar ulterior să devină la rândul lor instructori.

În același timp, cuplul se pregătește pentru extinderea Skydive Seneca Lake. Planurile includ achiziționarea unei aeronave mai mari, cu motor turbopropulsor, precum și deschiderea, în vara anului viitor, a unei a doua locații la Penn Yan Airport, pe Keuka Lake.

„Suntem pur și simplu entuziasmați să continuăm să împărtășim pasiunea pe care o iubim atât de mult cu cât mai mulți oameni”, a spus Walsh.

Privind în urmă la felul în care s-au cunoscut, s-au logodit și, în cele din urmă, s-au căsătorit, Megan spune că întreaga poveste pare desprinsă dintr-un basm.

„Povestea noastră, de la întâlnire la logodnă și căsătorie, mi se pare un basm. Practic, dacă adaugi parașutism într-o poveste, aceasta devine una grozavă”, a glumit ea.

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