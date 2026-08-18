Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria. Imagini realizate de un turist român uimit

Un turist român aflat în Bulgaria a fotografiat panoul de prețuri al unei stații Benita, iar imaginile au atras atenția șoferilor din România. Motivul este simplu: prețurile afișate în euro sunt mult sub nivelul celor din România, într-o perioadă în care carburanții de pe piața locală au ajuns la valori record.

Fotografia surprinde tarife care, odată convertite la cursul de 5,24 lei pentru un euro, arată diferențe majore între cele două țări și explică de ce mulți români aleg să alimenteze peste graniță.

Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria

Panoul din Bulgaria afișează următoarele prețuri: motorina – 1,00 euro pe litru, benzina A95H – 1,54 euro pe litru, benzina premium A100 – 1,72 euro pe litru, gaz petrolier lichefiat (LPG) – 0,65 euro pe litru, iar gazul de uz casnic – 0,90 euro pe kilogram.

Convertite în lei, aceste valori devin: motorina – 5,24 lei pe litru, benzina A95H – 8,06 lei pe litru, benzina A100 – 9,01 lei pe litru, LPG – 3,40 lei pe litru, iar gazul casnic – 4,71 lei pe kilogram. Diferențele sunt vizibile imediat, mai ales în cazul motorinei, unde Bulgaria oferă un preț mult sub media românească.

În România, prețurile din august 2026 sunt de 10,05 lei pe litru pentru motorină, 9,51 lei pe litru pentru benzina standard și 4,57 lei pe litru pentru GPL. Comparând direct, motorina din Bulgaria este cu aproape cinci lei mai ieftină pe litru, ceea ce reprezintă o economie semnificativă pentru șoferii care parcurg distanțe mari sau pentru transportatori.

Imagini realizate de un turist român uimit

Benzina A95H este cu 1,45 lei mai ieftină în Bulgaria decât media românească, iar GPL-ul bulgăresc este cu 1,17 lei mai ieftin decât cel din România. Aceste diferențe devin evidente chiar și după o singură alimentare completă, mai ales pentru cei care circulă frecvent pe ruta România–Bulgaria.

Pentru românii care călătoresc des în Bulgaria, alimentarea peste graniță rămâne o opțiune logică, în special în cazul motorinei. De asemena, benzinăriile bulgăreşti sunt cunoscute pentru facilitățile moderne, precum market, restaurant, WiFi și spații de relaxare, ceea ce le transformă în puncte de oprire convenabile pentru cei care parcurg distanțe lungi.

Aşadar Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai avantajoase țări din regiune în ceea ce privește costul motorinei, influențată de taxele mai reduse și de costurile de distribuție mai scăzute. Pentru șoferii români, alimentarea în Bulgaria poate aduce economii consistente, mai ales în perioadele în care prețurile din România cresc sau se stabilizează la valori ridicate.

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