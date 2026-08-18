Acasă » Știri » Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria. Imagini realizate de un turist român uimit

Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria. Imagini realizate de un turist român uimit

De: David Ioan 18/08/2026 | 07:41
Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria. Imagini realizate de un turist român uimit
Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria. Imagini realizate de un turist român uimit. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un turist român aflat în Bulgaria a fotografiat panoul de prețuri al unei stații Benita, iar imaginile au atras atenția șoferilor din România. Motivul este simplu: prețurile afișate în euro sunt mult sub nivelul celor din România, într-o perioadă în care carburanții de pe piața locală au ajuns la valori record.

Fotografia surprinde tarife care, odată convertite la cursul de 5,24 lei pentru un euro, arată diferențe majore între cele două țări și explică de ce mulți români aleg să alimenteze peste graniță.

Cât costă benzina și motorina în benzinăriile din Bulgaria

Panoul din Bulgaria afișează următoarele prețuri: motorina – 1,00 euro pe litru, benzina A95H – 1,54 euro pe litru, benzina premium A100 – 1,72 euro pe litru, gaz petrolier lichefiat (LPG) – 0,65 euro pe litru, iar gazul de uz casnic – 0,90 euro pe kilogram.

Convertite în lei, aceste valori devin: motorina – 5,24 lei pe litru, benzina A95H – 8,06 lei pe litru, benzina A100 – 9,01 lei pe litru, LPG – 3,40 lei pe litru, iar gazul casnic – 4,71 lei pe kilogram. Diferențele sunt vizibile imediat, mai ales în cazul motorinei, unde Bulgaria oferă un preț mult sub media românească.

În România, prețurile din august 2026 sunt de 10,05 lei pe litru pentru motorină, 9,51 lei pe litru pentru benzina standard și 4,57 lei pe litru pentru GPL. Comparând direct, motorina din Bulgaria este cu aproape cinci lei mai ieftină pe litru, ceea ce reprezintă o economie semnificativă pentru șoferii care parcurg distanțe mari sau pentru transportatori.

Imagini realizate de un turist român uimit

Benzina A95H este cu 1,45 lei mai ieftină în Bulgaria decât media românească, iar GPL-ul bulgăresc este cu 1,17 lei mai ieftin decât cel din România. Aceste diferențe devin evidente chiar și după o singură alimentare completă, mai ales pentru cei care circulă frecvent pe ruta România–Bulgaria.

Foto: Facebook

Pentru românii care călătoresc des în Bulgaria, alimentarea peste graniță rămâne o opțiune logică, în special în cazul motorinei. De asemena, benzinăriile bulgăreşti sunt cunoscute pentru facilitățile moderne, precum market, restaurant, WiFi și spații de relaxare, ceea ce le transformă în puncte de oprire convenabile pentru cei care parcurg distanțe lungi.

Aşadar Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai avantajoase țări din regiune în ceea ce privește costul motorinei, influențată de taxele mai reduse și de costurile de distribuție mai scăzute. Pentru șoferii români, alimentarea în Bulgaria poate aduce economii consistente, mai ales în perioadele în care prețurile din România cresc sau se stabilizează la valori ridicate.

CITEŞTE ŞI: Facturi mai mici la curent cu panouri pe balcon! Cât costă un kit fotovoltaic în 2026

România, patru medalii la Olimpiada Internațională de Geografie! Performanță remarcabilă pentru elevii români

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
Știri
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Știri
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu…
Cutremure tot mai PUTERNICE în 2026. Ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul? Experții caută răspunsul
Mediafax
Cutremure tot mai PUTERNICE în 2026. Ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul?...
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință care au vrut să își cumpere o casă. Mărturiile păgubiților
Gandul.ro
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Imagini ca în FILME! Un comandant ucrainean EVACUEAZĂ singur doi militari răniți pe linia frontului
Mediafax
Imagini ca în FILME! Un comandant ucrainean EVACUEAZĂ singur doi militari răniți pe...
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise”
Click.ro
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință care au vrut să își cumpere o casă. Mărturiile păgubiților
Gandul.ro
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cum a început dezastrul pentru cumpărătorii de bună credință care au...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele
Ronaldo și Messi, la finalul unor cariere legendare? Rivalitatea de 20 de ani se apropie de sfârșit
Ronaldo și Messi, la finalul unor cariere legendare? Rivalitatea de 20 de ani se apropie de sfârșit
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 ...
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Dispariție alarmantă în Ilfov! Două mesaje RO-ALERT pentru găsirea lui Ionuț-Valentin Fieru
Dispariție alarmantă în Ilfov! Două mesaje RO-ALERT pentru găsirea lui Ionuț-Valentin Fieru
Un cuplu și-a început nunta într-un mod spectaculos: mirii, domnișoarele și cavalerii de onoare ...
Un cuplu și-a început nunta într-un mod spectaculos: mirii, domnișoarele și cavalerii de onoare au sărit cu parașuta de la 4.200 de metri
Andreea Bălan nu s-a uitat la bani și le-a făcut toate poftele fiicelor ei la mall. Micuțele au vrut, ...
Andreea Bălan nu s-a uitat la bani și le-a făcut toate poftele fiicelor ei la mall. Micuțele au vrut, artista a executat!
Vezi toate știrile