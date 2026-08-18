De ce Prințul William va fi un rege unic când va urca pe tron. Totul se datorează mamei sale, prințesa Diana

Atunci când Prințul William va deveni rege, pe tronul Marii Britanii va ajunge, prin intermediul mamei sale, o ramură genealogică ce duce direct la regele Charles al II-lea al Angliei. Legătura nu vine prin actuala linie regală Windsor, ci prin familia Spencer, din care provenea Prințesa Diana.

Arborele genealogic al acesteia ascunde o istorie remarcabilă: Diana descindea de două ori din Charles al II-lea, prin doi dintre fiii săi recunoscuți, și avea, de asemenea, o legătură directă de sânge cu regele James al II-lea. Astfel, odată cu urcarea pe tron a lui William, mai multe ramuri ale istoriei monarhiei britanice se vor reuni după secole.

Legătura Prințului William cu regele Charles al II-lea

Prințul William va fi primul monarh britanic descendent din regele Charles al II-lea prin intermediul mamei sale, Prințesa Diana, și nu prin linia regală Windsor. Explicația se găsește într-un detaliu important al istoriei monarhiei britanice: Charles al II-lea, care a domnit în secolul al XVII-lea și a rămas cunoscut sub supranumele de „Merry Monarch”, nu a avut copii legitimi care să-i continue direct dinastia.

A avut însă mai mulți copii nelegitimi pe care i-a recunoscut, iar urmașii acestora au devenit parte a unora dintre cele mai importante familii aristocratice britanice. Familia Spencer se numără printre ele.

Prințesa Diana descindea de două ori din Charles al II-lea, prin două dintre ramurile create de fiii recunoscuți ai regelui: ducii de Grafton și Richmond. Prin urmare, această moștenire genealogică a fost transmisă și celor doi fii ai săi, Prințul William și Prințul Harry.

Diana era descendentă și a regelui James al II-lea

Legăturile Prințesei Diana cu vechea dinastie Stuart nu se opresc însă la Charles al II-lea. Arborele său genealogic o lega și de fratele acestuia, regele James al II-lea, printr-o fiică recunoscută a monarhului.

Rezultatul este unul neobișnuit din perspectivă genealogică. Odată cu viitoarea urcare pe tron a Prințului William, sângele vechilor regi Stuart va reveni oficial în linia monarhilor britanici prin Diana, femeia care, înainte să devină una dintre cele mai cunoscute prințese din lume, lucrase inclusiv ca asistentă într-o grădiniță.

Genealogiștii au remarcat de multă vreme că Diana avea, prin familia Spencer, numeroase legături de sânge cu vechile familii regale engleze și cu dinastia Stuart, în timp ce ascendența familiei în care s-a căsătorit include numeroase case princiare germane.

Familia Spencer a servit Coroana timp de 5 secole

Deși Diana nu provenea din familia regală propriu-zisă, familia Spencer era departe de a fi una fără legături cu monarhia. Timp de aproximativ cinci secole, membrii acesteia au servit Coroana britanică în diferite poziții, de la curteni și șerifi până la doamne de onoare.

În paralel, familia a construit una dintre marile averi aristocratice ale Angliei. Originile acestei prosperități sunt surprinzător de pragmatice: o parte importantă a averii timpurii a familiei Spencer a fost construită prin creșterea oilor, înainte ca familia să devină una dintre marile dinastii aristocratice ale țării.

Ascensiunea familiei Spencer a continuat de-a lungul secolelor, iar familia a ajuns să fie conectată prin căsătorii și descendență cu numeroase personalități și familii importante din istoria britanică.

Legătura dintre Prințesa Diana și Winston Churchill

Arborele genealogic al Dianei scoate la iveală și o altă legătură istorică importantă. Prințesa era o rudă îndepărtată a lui Winston Churchill, unul dintre cei mai cunoscuți premieri din istoria Marii Britanii.

Legătura dintre cei doi provine din ramura Spencer-Churchill a ducilor de Marlborough. Familia Churchill și familia Dianei împart astfel strămoși comuni, ceea ce îi transforma pe fostul premier britanic și pe Prințesa de Wales în veri îndepărtați.

Mai mult, cercetările genealogice realizate în Statele Unite au identificat legături între familia Prințesei Diana și mai mulți președinți americani, ilustrând cât de extinsă a devenit de-a lungul secolelor rețeaua genealogică pornită din marile familii aristocratice britanice.

O istorie de secole în persoana Prințului William

Atunci când Prințul William va fi încoronat, semnificația momentului nu va fi doar una constituțională. Din punct de vedere genealogic, în persoana sa se vor întâlni mai multe ramuri care au evoluat separat de-a lungul secolelor de istorie britanică.

Prin tatăl său, Regele Charles al III-lea, William aparține actualei Case de Windsor. Prin mama sa, Prințesa Diana, moștenește însă sângele familiei Spencer și, prin aceasta, legături directe cu vechii monarhi Stuart, inclusiv Charles al II-lea și James al II-lea.

Astfel, povestea genealogică începută în urmă cu mai bine de trei secole va ajunge într-un punct simbolic odată cu urcarea lui William pe tron: descendența unor regi Stuart, continuată în afara liniei directe a Coroanei prin copiii recunoscuți ai acestora și transmisă timp de generații prin aristocrația britanică, va ajunge din nou la un monarh al Marii Britanii.

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