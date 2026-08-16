Cine reprezintă cel mai bine Familia Regală britanică? Prințul William a câștigat, dar la limită

Prințul William a ocupat primul loc într-un sondaj realizat în rândul cititorilor publicației britanice Express, care au fost întrebați cine reprezintă cel mai bine Familia Regală. Moștenitorul tronului a câștigat însă la o diferență foarte mică în fața prințesei Anne, considerată de ani buni unul dintre cei mai muncitori membri ai monarhiei britanice. Regele Charles și prințesa Kate au intrat și ei în primele patru poziții.

Un membru poate surprinzător al Familiei Regale britanice a fost foarte aproape să-l detroneze pe prințul William într-un nou sondaj realizat de Express. Publicația și-a întrebat cititorii cine consideră că reprezintă cel mai bine Familia Regală.

Sondajul s-a desfășurat de marți, 11 august, ora 7:00, până joi, 13 august, ora 11:00, iar în total au participat 2.421 de cititori.

La polul opus al clasamentului s-au aflat ducele de Gloucester, care a primit doar patru voturi, prințul George, cu șase voturi, și prințul Louis, cu șapte voturi.

Prințul William a câștigat sondajul la numai 17 voturi diferență

Patru membri ai Familiei Regale s-au desprins clar de restul clasamentului, adunând sute de voturi în plus față de rudele lor.

Regele Charles s-a clasat pe locul al patrulea, cu 211 voturi, în timp ce prințesa Catherine a ocupat poziția a treia, cu 489 de voturi.

Lupta pentru primul loc a fost însă extrem de strânsă. Prințesa Anne a obținut 773 de voturi, iar prințul William a câștigat sondajul cu 790 de voturi. Așadar, doar 17 voturi i-au despărțit pe primii doi clasați.

Rezultatul îl plasează pe prințul William în fruntea preferințelor cititorilor atunci când vine vorba despre persoana care reprezintă cel mai bine imaginea Familiei Regale britanice.

Prințesa Anne, surpriza clasamentului

Locul al doilea ocupat de prințesa Anne poate fi considerat surprinzător tocmai prin diferența extrem de mică față de William. Prințesa, care împlinește 76 de ani pe 15 august, este descrisă frecvent drept „cel mai muncitor membru al Familiei Regale”.

Anne se află constant printre membrii familiei cu cele mai multe angajamente oficiale și a ocupat de numeroase ori primul loc în clasamentele anuale realizate pe baza Court Circular, registrul oficial al activităților Familiei Regale.

În 2025, regele Charles a depășit-o la numărul total de angajamente oficiale, cu 535 față de cele 478 ale prințesei Anne. Pe termen lung însă, cifrele acesteia sunt impresionante: între 2002 și 2022, prințesa a participat la peste 11.000 de angajamente oficiale.

Prințul Harry, pe locul cinci

Un alt rezultat care ar putea surprinde este cel obținut de prințul Harry. Ducele de Sussex s-a clasat pe poziția a cincea, cu 40 de voturi, în ciuda controverselor care au urmat retragerii sale din rolul de membru activ al Familiei Regale în 2020.

Harry s-a situat imediat după regele Charles și înaintea mai multor membri activi ai monarhiei.

Ducesa Sophie a primit 28 de voturi, în timp ce Meghan Markle s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 16 voturi.

Meghan Markle le-a depășit pe regina Camilla și prințesa Charlotte

Deși a primit doar 16 voturi, Meghan Markle s-a situat înaintea reginei Camilla și a prințesei Charlotte, care au primit câte 14 voturi. În partea inferioară a clasamentului s-au mai aflat ducele de Kent, cu 11 voturi, prințul Edward, cu 10 voturi, și ducesa de Gloucester, cu opt voturi.

Rezultatele arată însă o diferență foarte mare între primii patru membri ai Familiei Regale și restul clasamentului. Prințul William și prințesa Anne au dominat detașat sondajul, urmați de prințesa Kate și regele Charles.

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