Au trecut 15 ani de la „Narcisa sălbatică”. Ce mai face Cecilia Bârbora, interpreta Ecaterinei

Cecilia Bârbora, actrița pe care mulți telespectatori o țin minte pentru rolul Ecaterinei din serialul „Narcisa sălbatică”, continuă să fie prezentă în viața artistică. Soția regizorului Mircea Daneliuc a împlinit 63 de ani pe 10 mai, iar în stagiunea trecută a putut fi văzută pe scena teatrului într-o comedie iubită de public. Anul 2026 i-a adus și reîntâlnirea cu unul dintre filmele importante ale carierei sale, „Senatorul melcilor”, dar și un Premiu de Excelență pentru întreaga activitate.

Cecilia Bârbora face parte din acea categorie de actori care nu au simțit nevoia să fie permanent în lumina reflectoarelor pentru a rămâne aproape de public. La 63 de ani, actrița continuă să joace și să participe la evenimente dedicate teatrului și cinematografiei românești.

Pentru publicul mai tânăr, chipul ei a devenit foarte cunoscut odată cu apariția în „Narcisa sălbatică – Iubiri nelegiuite”, serialul difuzat în perioada 2010-2011, unde a interpretat-o pe Ecaterina. Cariera Ceciliei Bârbora începuse însă cu mult înainte, atât pe scenă, cât și pe marele ecran.

Cecilia Bârbora joacă și astăzi într-un spectacol montat de Ion Caramitru

În stagiunea trecută, Cecilia Bârbora a continuat să urce pe scena TNB în „Bârfe, zvonuri și minciuni”, comedie montată pentru prima dată în 2013 de regretatul Ion Caramitru.

Spectacolul are o distribuție impresionantă, din care fac parte Monica Davidescu și Marius Bodochi, Cecilia Bârbora și Silviu Biriș, Rodica Ionescu și Armand Calotă, Florentina Țilea și Gavril Pătru, Dorin Andone și Victoria Dicu.

Este unul dintre acele spectacole în care forța vine tocmai din jocul de ansamblu. Cele zece personaje au fiecare propriul moment de strălucire, iar energia actorilor și naturalețea cu care își construiesc rolurile au contribuit la longevitatea unei producții care se joacă de mai bine de un deceniu.

Pentru Cecilia Bârbora, teatrul a rămas astfel o prezență constantă, la aproape patru decenii de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 1988, unde a studiat sub îndrumarea marii actrițe Olga Tudorache.

A primit Premiul de Excelență la Cinemaratonul de la Vața Băi

Vara aceasta i-a adus actriței și o recunoaștere specială. La începutul lunii iulie, Cecilia Bârbora a primit Premiul de Excelență în cadrul Cinemaratonului de la Vața Băi.

Evenimentul a reunit nume importante ale cinematografiei românești. Alături de Cecilia Bârbora s-au aflat actorul Dorel Vișan, regizorul Nicolae Mărgineanu și scenarista și criticul de film Manuela Cernat.

Premiul vine după o carieră în care actrița a alternat teatrul cu cinematografia și televiziunea, alegând, după cum mărturisea chiar ea, personajele în care a simțit că se poate regăsi.

Reîntâlnire cu „Senatorul melcilor”, la peste 30 de ani de la premieră

Tot în 2026, Cecilia Bârbora s-a reîntâlnit cu unul dintre cele mai cunoscute filme din cariera sa. Pe 27 martie, actrița și Dorel Vișan au fost invitați la Cinema ASTRA din Brașov pentru o proiecție specială a filmului „Senatorul melcilor”, organizată în cadrul festivalului CinemaUniT.

Filmul, lansat în 1995, a fost scris și regizat chiar de Mircea Daneliuc, soțul actriței. Din distribuție fac parte Dorel Vișan, Cecilia Bârbora, Clara Vodă, Madeleine Thibeault, Dan Chișu, Florin Zamfirescu, Constanța Comănoiu, Nicolae Albani, Mircea Andreescu, Dinu Apetrei, Anda Caropol, Viorel Comănici și Camelia Zorlescu.

„Senatorul melcilor” spune povestea senatorului Vârtosu, ajuns într-o localitate de munte pentru inaugurarea unei instalații eoliene. În timp ce încearcă să facă impresie în fața unor jurnaliști occidentali, politicianul este confruntat cu nemulțumirile localnicilor și cu reclamațiile oamenilor privind modul în care au fost reîmproprietăriți.

Dorința aparent banală a senatorului de a mânca melci pune în mișcare o succesiune de evenimente care se încheie cu o tragedie în care acesta refuză să se implice.

Cecilia Bârbora: „Cred că din burta mamei mele mi-am dorit să devin actriță”

Actoria nu a fost pentru Cecilia Bârbora o alegere făcută întâmplător. Într-un interviu acordat în trecut, artista povestea că dorința de a urca pe scenă a existat dintotdeauna și că, de-a lungul carierei, a încercat să nu accepte personaje pe care nu le simțea.

„Cred că din burta mamei mele mi-am dorit să devin actriță. Am acceptat să joc numai roluri pe care le-am simțit. În secunda în care citesc un text, fie el din teatru sau din film, dacă simt că nu vizualizez personajul la lectură atunci îl refuz.”

Printre producțiile pe care actrița le-a păstrat aproape de suflet se află câteva dintre filmele importante ale cinematografiei românești de după anii ’80.

„Nu pot să uit debutul meu cu «Iacob», nu pot să uit «Senatorul melcilor», «Această lehamite»”, mărturisea Cecilia Bârbora.

De la „Iacob” și „Prea târziu” la „Narcisa sălbatică”

Cecilia Bârbora s-a născut pe 10 mai 1963 și și-a început cariera cinematografică în anii ’80. A apărut în „Sania albastră” și „Pădurea de fagi”, iar în 1988 a interpretat-o pe Veturia în „Iacob”.

Au urmat producții precum „A unsprezecea poruncă”, „Această lehamite”, „Senatorul melcilor”, „Prea târziu”, „Ambasadori, căutăm patrie”, „Sistemul nervos” și „Marilena”.

În televiziune a putut fi văzută în „Fetele marinarului”, iar rolul Ecaterinei din „Narcisa sălbatică – Iubiri nelegiuite” a făcut-o cunoscută unei noi generații de telespectatori.

Pe scenă, palmaresul său cuprinde spectacole precum „Livada de vișini”, „Casa Bernardei Alba”, „Trei surori”, „D’ale carnavalului”, „Inimă de câine”, „Burghezul gentilom” sau „Sâmbătă, duminică, luni”, lucrând de-a lungul anilor cu regizori importanți ai teatrului românesc.

Cum privește Cecilia Bârbora viața la maturitate

În ciuda unei cariere întinse pe aproape patru decenii, actrița a vorbit întotdeauna simplu despre trecerea timpului și despre lucrurile pe care le-a primit de la viață.

„Cred că trebuie să luăm fiecare zi așa cum ne-o dă Dumnezeu. Am avut o copilărie fericită, o adolescență liniștită, după 30 de ani, o perioadă cu multe realizări și acum pot spune că am profesia pe care mi-am dorit-o…”, mărturisea Cecilia Bârbora.

La 63 de ani, actrița continuă tocmai profesia despre care spunea că și-a dorit-o dintotdeauna. Joacă pe scenă, participă la întâlniri cu publicul și revine, prin proiecții speciale, la filmele care i-au marcat cariera, în timp ce rolul Ecaterinei din „Narcisa sălbatică” este unul dintre cele prin care publicul de televiziune și-o amintește și astăzi.

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