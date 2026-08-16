Dacă obișnuiești să speli puiul crud înainte să îl gătești, este un obicei la care ar fi mai bine să renunți. Apa nu face carnea mai sigură, iar stropii pot răspândi bacterii pe chiuvetă, blat, ustensile sau alte alimente.

Puiul crud poate fi contaminat cu bacterii precum Salmonella, Campylobacter și Clostridium perfringens, care pot provoca toxiinfecții alimentare. Potrivit CDC, puiul crud este gata pentru gătire și nu are nevoie să fie spălat înainte.

De ce este riscant să speli puiul crud

Problema nu este doar că spălatul nu elimină bacteriile. Jetul de apă poate împrăștia picături microscopice care conțin microorganisme în jurul chiuvetei.

Acestea pot ajunge pe blat, robinet, tocător, vase sau chiar pe alte alimente. CDC citează un studiu potrivit căruia una din șapte persoane care și-au curățat chiuveta după ce au spălat puiul avea în continuare germeni în chiuvetă.

De aceea, cea mai simplă metodă este să scoți puiul din ambalaj și să îl gătești direct.

Dacă există prea mult lichid pe suprafața cărnii, îl poți îndepărta cu un prosop de hârtie, pe care îl arunci imediat după utilizare.

Cum manipulezi corect puiul crud

Spală-te pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde înainte și după ce ai atins carnea crudă.

Folosește, de asemenea, un tocător separat pentru pui și nu pune alimente gata de consum pe o suprafață care a intrat în contact cu carnea crudă. După preparare, spală bine tocătorul, ustensilele, vasele și blatul cu apă fierbinte și detergent.

Nu spălarea, ci gătirea corespunzătoare este cea care distruge bacteriile periculoase. CDC recomandă ca puiul să ajungă la o temperatură internă de 74°C. Cel mai sigur mod de a verifica este să folosești un termometru alimentar.

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