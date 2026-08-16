Jason Arday, fost profesor la Cambridge, găsit mort la 41 de ani. Demisionase în urma unui scandal de plagiat

Jason Arday, fost profesor la Universitatea Cambridge și cel mai tânăr profesor de culoare din istoria instituției, a fost găsit mort la Londra, la doar nouă zile după ce demisionase pe fondul unui scandal legat de acuzații de plagiat. Avea 41 de ani. Poliția britanică a anunțat că decesul este considerat neașteptat, însă nu există în acest moment suspiciuni privind circumstanțele morții. Familia academicianului vorbește despre o „campanie de hărțuire” și despre presiunea uriașă la care acesta ar fi fost supus în ultimele săptămâni.

Jason Arday a fost găsit fără reacție vineri, 14 august, la o adresă din Battersea, în sudul Londrei. Echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el, iar decesul a fost constatat acolo.

Poliția Metropolitană din Londra a precizat că moartea fostului profesor este investigată ca un deces neașteptat, dar că nu există indicii care să sugereze circumstanțe suspecte.

„În acest moment, moartea sa este tratată ca fiind neașteptată, însă nu se consideră că ar exista circumstanțe suspecte”, a transmis Poliția Metropolitană. Rudele apropiate ale lui Arday au fost informate și beneficiază de sprijinul autorităților.

Moartea sa survine la numai nouă zile după ce academicianul demisionase din funcția de profesor și membru al Jesus College de la Universitatea Cambridge.

Jason Arday devenise cel mai tânăr profesor de culoare din istoria Cambridge

Arday era profesor de sociologia educației și a atras atenția internațională în 2023, când numirea sa la Cambridge l-a transformat în cel mai tânăr profesor de culoare din istoria prestigioasei universități britanice.

Cariera sa academică a intrat însă în centrul unei controverse în ultimele săptămâni, după apariția mai multor articole de investigație referitoare la activitatea sa profesională, calificările sale și anumite afirmații privind realizările personale.

Pe 24 iulie, The Times a publicat o analiză a tezei sale de doctorat din 2015. Publicația susținea că a identificat mai multe pasaje „identice sau aproape identice” cu fragmente dintr-o lucrare publicată anterior de un alt cercetător.

Acuzațiile au venit după ce Nathan Cofnas, fost cercetător la Cambridge, ridicase la rândul său semne de întrebare cu privire la activitatea academică a lui Arday.

Universitatea Cambridge l-a susținut inițial, argumentând că acuzațiile de plagiat fuseseră deja investigate de Liverpool John Moores University, instituția care îi acordase doctoratul.

Situația s-a schimbat însă după apariția unor informații suplimentare. Cambridge a anunțat deschiderea unei investigații independente în urma unor „noi informații privind calificările și numirile onorifice ale profesorului Arday”. Universitatea din Glasgow a anunțat, la rândul său, că va verifica activitatea academică anterioară a acestuia.

Semne de întrebare și asupra celor 5,5 milioane de lire despre care spunea că au fost strânse pentru caritate

Presa britanică a analizat și afirmațiile lui Arday referitoare la activitățile sale caritabile. Profesorul susținuse că a contribuit la strângerea a 5,5 milioane de lire sterline pentru cauze caritabile, inclusiv prin provocări sportive de anduranță.

Printre performanțele menționate se numărau alergarea a 30 de maratoane în 35 de zile și parcurgerea a aproximativ 965 de kilometri în șase zile.

Arday a explicat ulterior pentru The Guardian că suma de 5,5 milioane de lire nu fusese strânsă exclusiv de el, ci reprezenta rezultatul unui efort colectiv desfășurat pe parcursul a aproximativ două decenii.

Profesorul a recunoscut că făcuse anumite greșeli, dar a respins imaginea creată în jurul său și a susținut că era prezentat în mod nedrept drept „un mincinos și un fabulist și un impostor academic”.

Jason Arday: „Prețul personal a devenit prea mare”

În momentul în care și-a anunțat demisia, pe 5 august, Arday a vorbit despre efectele pe care scandalul și expunerea publică le aveau asupra vieții sale.

El a afirmat că „prețul personal” al verificărilor și criticilor devenise „prea mare” și că nu accepta „narațiunile care s-au creat în jurul meu”.

„Deși critica este o parte inevitabilă a vieții academice, ceea ce am trăit eu a depășit cu mult limitele unei dispute academice”, spunea Arday.

În scrisoarea de demisie, profesorul vorbea și despre efectele acuzațiilor asupra celor apropiați: „Acuzațiile neîncetate, speculațiile și comentariile publice au avut un impact profund asupra mea și asupra celor pe care îi iubesc”.

Susținătorii săi, printre care peste douăzeci de universitari și politicieni, au susținut că acuzațiile făceau parte dintr-o „campanie de denigrare” îndreptată împotriva lui Arday și a altor persoane de culoare ajunse în poziții influente. În același timp, unii comentatori britanici au susținut că ascensiunea sa academică ar fi fost favorizată de politicile privind diversitatea, egalitatea și incluziunea.

Familia acuză o „campanie de hărțuire”

După anunțarea morții lui Jason Arday, familia acestuia a transmis o declarație prin intermediul editurii Simon & Schuster, în care a denunțat presiunile la care academicianul ar fi fost supus.

„Campania de dezinformare a fost prea mult pentru Jason, care era un om blând și care a vrut întotdeauna să vadă ce este mai bun în fiecare persoană. Suntem în stare de șoc după pierderea acestui tată, partener, frate, unchi și fiu extraordinar”, a transmis familia.

Rudele au cerut presei să le respecte intimitatea și să pună capăt „campaniei de hărțuire care a fost dusă împotriva lui Jason și a familiei sale de prea mult timp”.

Vicecancelarul Universității Cambridge, profesoara Deborah Prentice, și-a exprimat la rândul său regretul după aflarea veștii.

„Suntem profund îndurerați de această veste tragică. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Jason Arday în aceste momente incredibil de dificile”, a declarat aceasta.

Ultima sa carte urma să apară în Marea Britanie în această lună

Cu puțin timp înainte de moarte, Jason Arday își lansase în Statele Unite volumul de memorii Great and Unfortunate Things, care urma să fie publicat în Marea Britanie în cursul lunii august.

În carte, Arday povestește despre dificultățile copilăriei sale și despre parcursul care l-a condus ulterior spre o carieră universitară de succes. Volumul a ajuns, de asemenea, în atenția presei în contextul controverselor din jurul autorului, însă editura Simon & Schuster a precizat că nu au fost formulate acuzații de plagiat în legătură cu această carte.

Circumstanțele exacte ale morții lui Jason Arday nu au fost făcute publice. Poliția Metropolitană a precizat că decesul este considerat neașteptat, dar nu suspect, fără a indica o cauză a morții.

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