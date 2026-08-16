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David Popovici și-a schimbat radical alimentația. Preparatul pe care l-a scos definitiv din meniu

De: Elisa Tîrgovățu 16/08/2026 | 07:20
David Popovici și-a schimbat radical alimentația. Preparatul pe care l-a scos definitiv din meniu
David Popovici și-a schimbat radical alimentația. Preparatul pe care l-a scos definitiv din meniu / Sursa foto: Social media
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După ce a cucerit medalia de aur și în finala probei de 200 de metri liber, David Popovici își consolidează statutul de mare campion al natației europene. La doar 21 de ani, înotătorul român continuă să își adapteze stilul de viață și alimentația pentru a-și menține forma sportivă la cel mai înalt nivel, renunțând inclusiv la un aliment foarte apreciat de români.

În multe familii din România, pâinea este nelipsită de pe masă. În cazul lui David Popovici, însă, lucrurile stau diferit. Campionul la înot a ales să renunțe la pâinea obișnuită și a optat pentru varianta integrală.

David Popovici nu a mai consumat acest aliment de peste 5 ani

Anul 2021 a reprezentat momentul în care David Popovici și-a făcut remarcată prezența pe scena internațională a natației. La Campionatele Europene de juniori desfășurate la Roma, sportivul român a urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. El a triumfat în probele de 50, 100 și 200 de metri.

„Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 4:30. Este un obicei mai special, funcționează la mine. Mănânc cu ochii închiși, să dorm la loc. O fac de mic și văd că funcționează. Să am timp să se digere mâncarea, dar să și mănânc destul. Mai întâi am sală, la 6:30, apoi primul antrenament, de la 7:00”, spunea Popovici, la vremea respectivă, conform prosport.ro.

Sursa foto: Social media

În aceeași perioadă, tatăl sportivului a făcut trimiteri și la alimentația care îl ajută pe David Popovici să își susțină efortul fizic. Printre preparatele consumate frecvent se numără un bol consistent de iaurt, în care sunt adăugate banane, semințe de chia, miere și ovăz, completat cu migdale și curmale.

Potrivit acestuia, sportivul a ales să înlocuiască pâinea albă cu varianta integrală, considerată o opțiune mai potrivită pentru dieta sa. În același timp, cârnații au fost eliminați complet din alimentația lui David Popovici.

Sportivul a obținut medalia de aur în finala probei de 200 de metri, la Paris

Vineri, 14 august, David Popovici a reușit o nouă performanță remarcabilă în natația europeană. Românul s-a impus în finala probei de 200 de metri liber de la Europenele desfășurate la Paris. Cronometrul s-a oprit la 1:44,15, sportivul cucerind astfel medalia de aur.

Victoria i-a adus și o performanță istorică. Popovici este primul înotător care reușește să câștige atât proba de 100 de metri, cât și pe cea de 200 de metri liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene, după succesele de la Roma, în 2022, Belgrad, în 2024, și Paris, în 2026.

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